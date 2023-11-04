В Новосибирске спасатели и врачи вытащили вилы из головы мужчины

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В Новосибирске спасателям пришлось распилить и разъединить зубья вил, насквозь проткнувшие голову мужчины.
Об этом пишет Telegram-канале «Спасатели МАСС». В сообщении сказано, что потребовались высокий уровень профессионализма и ювелирная точность действий.
Процедура проводились в операционной одной из больниц Новосибирска. Хирурги и спасатели помогли мужчине. Закончив манипуляции, 52-летнего мужчину передали медикам для дальнейшего лечения.
Как вилы оказались в голове местного жителя, не уточняется.
Ранее сообщалось, что уральские врачи реконструировали пищевод и вернули девушке возможность питаться. Уточняется, что у 19-летней девушки был диагностирован химический ожог пищевода. Врачи второго хирургического отделения Областной клинической больницы провели её успешную операцию.
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Процедура проводились в операционной одной из больниц Новосибирска. Хирурги и спасатели помогли мужчине. Закончив манипуляции, 52-летнего мужчину передали медикам для дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что уральские врачи реконструировали пищевод и вернули девушке возможность питаться. Уточняется, что у 19-летней девушки был диагностирован химический ожог пищевода. Врачи второго хирургического отделения Областной клинической больницы провели её успешную операцию.
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Мария Фирсова