В Новосибирске студентка получила химический ожог ягодиц после поездки в такси

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По рассказам пострадавшей, когда она открыла дверь такси, то сразу заметила, что сиденье мокрое. Водитель заверил ее, что просто провел влажную уборку салфетками. Пассажирка проверила и села на мокрое.
В больнице врачи диагностировали у девушки химический ожог ягодиц второй степени. К коже также прилипли кусочки джинсов. Какое вещество вызвало ожоги - установить пока не удалось.
Теперь пострадавшая добивается ответной реакции от компании, в которой она вызывала такси.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пресс-службе МВД РФ по Волгоградской области рассказали о неизвестном, сбившем ребенка на электросамокате.