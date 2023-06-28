В Новосибирске суд оштрафовал депутата за фиктивное трудоустройство помощницы

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«Приговором Октябрьского районного суда Новосибирска Поповцев Глеб признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства», — цитирует агентство текст сообщения.
В СК проинформировали, что новосибирский депутат фиктивно трудоустроил помощницу при условии передачи ему предусмотренной на этой должности зарплаты в полном объеме.
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