В Новосибирске таксист-мигрант попытался изнасиловать пассажирку;

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В Новосибирской области СУ СК расследует уголовное дело в отношении иностранного гражданина по подозрению в покушении на изнасилование. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По версии следствия, в июне 24-летний мужчина попытался изнасиловать девушку в салоне автомобиля. Потерпевшей удалось сбежать, поэтому злоумышленник не смог совершить задуманное.
Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и задержали мужчину, в котором потерпевшая узнала насильника.
В настоящее время мужчина заключен под стражу по решению суда. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Как сообщал 161.ru, потерпевшей оказалась финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016» и многодетная мать Виктория Головко. Она рассказала, что 10 июня 2023 года отмечала день рождения в ресторане. На следующий день утром муж вызвал такси для жены, а сам отправился на работу. Водитель такси довез Головко до подъезда, но когда она начала искать ключи, набросился на нее. По словам Виктории, таксист разбил ей губу.
Читайте также:
В Ростовской области пойдет под суд банда, продающая детей цыганам;
Две школьницы упали с аттракциона в парке Орехово-Зуева;
В Магнитогорске 16 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее место».
Правоохранители оперативно установили личность нападавшего и задержали мужчину, в котором потерпевшая узнала насильника.
Как сообщал 161.ru, потерпевшей оказалась финалистка конкурса красоты «Миссис Сибирь — 2016» и многодетная мать Виктория Головко. Она рассказала, что 10 июня 2023 года отмечала день рождения в ресторане. На следующий день утром муж вызвал такси для жены, а сам отправился на работу. Водитель такси довез Головко до подъезда, но когда она начала искать ключи, набросился на нее. По словам Виктории, таксист разбил ей губу.
Читайте также:
В Ростовской области пойдет под суд банда, продающая детей цыганам;
Две школьницы упали с аттракциона в парке Орехово-Зуева;
В Магнитогорске 16 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее место».
Диана Аванесян