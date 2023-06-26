В Новосибирске у подростка, который отравился алкоголем, нашли дробь в голове

Фото: iStock/maxim4e4ek
По информации СМИ, парень напился и подрался. В больнице у него диагностировали с ушибом головного мозга средней тяжести, осколчатым переломом лобной кости, ссадинами и множественными ушибами. А чуть позже медики отыскали и дробь, которая застряла в правой лобной доле подростка.
В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.
Ранее «Радио 1» сообщало, как Следственный комитет РФ рассказал, что в Москве задержали 26-летнего мужчину, который напал на 19-летнюю девушку в подъезде.