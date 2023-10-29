В Новосибирске учительница грозила ученице «снять штаны и опозорить»

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В Новосибирске учительница грубо отчитала ученицу младших классов за оскорбления в свой адрес.
Воспитательную беседу снял один из школьников, а потом видео появилось в паблике «АСТ-45» во «ВКонтакте». Сообщается, что инцидент случился в школе №40. На кадрах видно, как учительница держит ребенка за руку и отчитывает.
Мнения пользователей социальных сетей разделились. Одни не увидели ничего особенного в поведении педагога.
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«Ты со мной отношения выяснять не будешь, ты будешь делать то, что я скажу. И рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз меня обзовешь, сниму штаны и опозорю перед всем классом. Если еще раз поганое слово услышу в свой адрес», — говорит учительница девочке.
«Учитель провел воспитательную работу, какие проблемы?», —комментировали видео одна часть подписчиков. Других же возмутило поведение педагога.
«Недопустимое поведение учителя в любом случае. Она не имеет права унижать чужого ребенка», — заступились за школьники подписчики.Читайте также:
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Мария Фирсова