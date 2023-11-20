Возомнившие себя последователями Тесака школьники зарезали мужчину

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В Новосибирской области задержаны трое школьников за убийство 25-летнего мужчины. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что вечером 10 ноября обнаружили тело 25-летнего местного жителя с многочисленными ножевыми ранами. Следователи установили, что к убийству причастны три подростка от 13 до 17 лет. Школьники подготовились к нападению, прихватит с собой на прогулку нож. Они побили мужчину, забрали телефон и деньги, затем ножом убили его. После содеянного подростки скрылись с места преступления.
Отмечается, что за вечер они напали на еще одного прохожего. Если вину задержанных докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы.
Как рассказали РИА Новости друзья погибшего, подозреваемые подростки создали в телеграм-канале закрытую группу, где восхваляли националиста Максима Марцинкевича* по прозвищу Тесак, который был осужден за экстремизм и убийство.
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Отмечается, что за вечер они напали на еще одного прохожего. Если вину задержанных докажут, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак