В Новосибирске женщина попала в психбольницу за издевательства над 44 собаками

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Октябрьский районный суд города Новосибирска рассмотрел дело 61-летней женщины, издевающиеся над животными и совершившей нападение на сотрудников МВД.
Информацию передает издание Московский комсомолец со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Женщина не кормила и не поила своих 44 собак, животных держали их в антисанитарных условиях или в неотапливаемых помещениях. Когда полиция явилась к ней в дом и увидела состояние животных, та стала сопротивляться и драться с сотрудниками. Суд освободил женщину от уголовной ответственности в связи невозможностью осознания своих действий и постановил отправить на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
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Суд установил факт совершения россиянкой преступлений по пунктам «а», «д» части 2 статьи 245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными, части 1 статьи 318 УК РФ по факту применения насилия к представителям власти во время исполнения должностных обязанностей и и статье 319 УК РФ за публичное оскорбление органов правопорядка.
Женщина не кормила и не поила своих 44 собак, животных держали их в антисанитарных условиях или в неотапливаемых помещениях. Когда полиция явилась к ней в дом и увидела состояние животных, та стала сопротивляться и драться с сотрудниками. Суд освободил женщину от уголовной ответственности в связи невозможностью осознания своих действий и постановил отправить на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
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Алина Юрчак