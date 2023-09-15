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В Новосибирске женщина попала в психбольницу за издевательства над 44 собаками

15 сентября 2023, 15:41
Фото: istock / fortise

Фото: istock / fortise

Октябрьский районный суд города Новосибирска рассмотрел дело 61-летней женщины, издевающиеся над животными и совершившей нападение на сотрудников МВД.
Информацию передает издание Московский комсомолец со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Суд установил факт совершения россиянкой преступлений по пунктам «а», «д» части 2 статьи 245 УК РФ по факту жестокого обращения с животными, части 1 статьи 318 УК РФ по факту применения насилия к представителям власти во время исполнения должностных обязанностей и и статье 319 УК РФ за публичное оскорбление органов правопорядка.

Женщина не кормила и не поила своих 44 собак, животных держали их в антисанитарных условиях или в неотапливаемых помещениях. Когда полиция явилась к ней в дом и увидела состояние животных, та стала сопротивляться и драться с сотрудниками. Суд освободил женщину от уголовной ответственности в связи невозможностью осознания своих действий и постановил отправить на принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

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#суд
#женщина
#животные
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Россиянин изнасиловал, а затем задушил пятилетнюю девочку
Жителю Серпухова дали пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки
15 сентября 2023, 15:14

Фото: iStock/Stivog

Жителя подмосковного Серпухова осудили на пожизненное лишение свободы за изнасилование и жестокое убийство пятилетней девочки, об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Московской области.
По информации Следственного комитета, 22 июля 2018 года Александр Семин обманным путём увёл с детской площадки пятилетнюю девочку. Приведя её в свою квартиру, он изнасиловал девочку, задушил, а затем положил тело в спортивную сумку и подкинул в безлюдное место.

В ходе следственных действий было установлено, что в период с 2015 по 2017 года Семин надругался ещё над тремя несовершеннолетними. Результаты психолого-сексолого-психиатрической экспертизы показали, что преступник был вменяем и осознавал все свои действия. 

Сперва Мособлсуд приговорил Семина к 24 годам лишения свободы, однако, прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, посчитав его несоразмерным тяжести совершенным Семиным преступлениям. 

В результате, маньяка-педофила приговорили к пожизненному лишению свободы.

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#приговор
#мособлсуд
#прокуратура
#педофилия
#серпухов
#ребёнок
#убийство
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Украинскую телеведущую Ефросинину заочно осудили за фейки о ВС России
Украинскую телеведущую Ефросинину осудили на семь лет колонии за фейки о ВС РФ
15 сентября 2023, 15:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 7 годам колонии украинскую телеведущую Марию Ефросинину за распространение фейков о ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что Ефросинина была признана виновной по пункту «д» часть 2 статьи 207.3 УК РФ. Ефросинина находится в розыске и реестре экстремистов Росфинмониторинга.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении украинской журналистки Янины Соколовской, которая, по версии следствия, распространяла фейки о российской армии. По данным следствия, Янина Соколовская весной прошлого года публично распространяла в открытом доступе в Telegram-канале под видом достоверных сообщений ложную информацию о действиях ВС РФ.

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#telegram
#вс рф
#минобороны
#ск
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Жуткое убийство в Барнауле: мать убила двух маленьких сыновей
В Барнауле мать убила двух маленьких сыновей и покончила с собой
15 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/vmargineanu

В Барнауле Алтайского края женщина убила своих сыновей трехлетнего и восьмимесячного возрастов, а после совершила самоубийство. Об этом сообщила помощник руководителя СУСК РФ по региону Ольга Чеснокова.
«В квартире одного из многоэтажных жилых домов с признаками криминальной смерти были обнаружены тела двух детей – 3-летнего мальчика и его 8-месячного брата», - уточнила Чеснокова.

Она также рассказала, что после этого женщина свела счеты с жизнью, а на месте происшествия была обнаружена записка. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи выяснят причину, по которой женщина решилась на подобный шаг.

Ранее также сообщалось, что в Гатчинском районе Санкт-Петербурга женщина убила своего мужа, после чего напала на своего сына и ранила его ножом.

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#уголовное следователи
#женщина
#происшествия
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В Алтайском крае вынесли приговор мужчине, который заживо сжег жену
15 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Суд вынес приговор жителю Алтайского края, который заживо сжег свою супругу, сообщает Следственный комитет по региону.
По информации следствия, 24 июня 2022 года между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшая была доставлена в больницу с серьезными ожогами, однако, спасти ее не удалось. Женщина скончалась.

Подозреваемый, сперва, отрицал свою вину, и заявлял, что погибшая подожгла себя сама. Однако, благодаря собранным доказательствам, удалось установить, что поджог своей супруги совершил мужчина.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», - прокомментировали ситуацию представители СК.

Сжегшему свою супругу мужчине вынесли приговор в 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#рф
#алтай
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Новосибирские врачи искалечили ребенка в роддоме
КП: В Новосибирске младенцу сломали ногу в больнице
15 сентября 2023, 13:53

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Родители новорожденного мальчика из Новосибирска хотят подавать в суд на врачей, которые покалечили их ребенка во время родов, об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам самой матери, ее беременность прошла хорошо. Никаких проблем не возникло, ребенок родился доношенным.

Однако, во время родов женщина столкнулась с очень грубым отношением со стороны врачей. 

«На час меня оставляли одну. А когда врач появилась, то еще и выговаривала мне за то, что я не знала, как тужиться. Мол, «зачем рожаешь, если не умеешь», - рассказала молодая мать. 

Далее, по ее словам, врачи начали вытаскивать мальчика руками. Медсестра дернула ребенка за ногу так сильно, что он ударился о железный поднос. 

В результате, у новорожденного диагностировали перелом тазобедренной кости, повреждение плечевого сплетения и тромбоз. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

Родители мальчика настаивают на судмедэкспертизе. Далее они планируют писать заявление в Следственный комитет.

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#беременность
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Дочь артиста Михаила Ульянова Елена найдена мертвой в своей квартире в Москве
15 сентября 2023, 13:29

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова художник-график Елена Ульянова обнаружена мертвой в своей квартире на Большой Бронной улице в Москве. Женщина скончалась в четверг, 14 сентября. Елене было 63 года.
На данный момент причина смерти дочери известного советского артиста выясняется. Информацию сообщает MK.RU 

Елену нашли без признаков жизни в ее квартире, консьержка зашла в помещение по просьбе друга погибшей. Работница сразу вызвала скорую и полицейских. Прибывшие специалисты заявили, что Ульянова умерла примерно 24 часа назад. Врачи допускают возможность сердечного приступа у звездной наследницы. 

Елена Ульянова родилась в браке Ульянова с актрисой Аллой Парфаньяк. Артистка не стала развивать карьеру на сцене и стала художником-графиком. Также Ульянова занималась благотворительностью.

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#график
#смерть
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Автомобиль Управления делами Президента попал в аварию в центре Москвы
15 сентября 2023, 12:35

Фото: iStock/SergeyIT

В центре Москвы у станции метро «Арбатская» автомобиль «Генезис» с номерами правительства РФ врезался в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
В центре Москвы у станции метро «Арбатская» автомобиль «Генезис»  с номерами правительства РФ врезался в такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно сообщению, автомобиль с правительственными номерами и мигалкой на крыше совершил столкновение с такси.  Результате этого таксист получил сотрясение мозга. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции уточняют, что стал причиной ДТП.

Также по данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», сразу после столкновения номера правительственной иномарки закрыли с помощью тряпки. На месте происшествия прибыли экипажи МЧС, скорой помощи, а также несколько автомобилей ДПС.

Ранее также сообщалось, что в центре Москвы Мерседес врезался мачту городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем такси. Пострадали пять человек.

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#автомобиль
#столкновение
#дпс
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Раскрыта тайна найденных в Перу инопланетян
Останки инопланетян, найденные в Перу, оказались ненастоящими
15 сентября 2023, 11:08

Фото: iStock/FOTOKITA

Останки внеземных существ, представленные на заседании Конгресса Мексики, оказались ненастоящими, однако их возраст действительно подтвердился, им около тысячи лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, за останки инопланетян выдали кости, которые незаконно вывезли из Перу еще несколько лет назад. Таким образом, по факту контрабанды костей из Перу в Мексику возбуждено уголовное дело.

Напомним, на заседании мексиканского парламента во время слушаний по НЛО журналист-уфолог Хайме Мауссан представил мумифицированные останки двух «инопланетных» существ, обнаруженные в Перу. «Пришельцам» около тысячи лет, а их ДНК на треть состоит из неизвестных элементов. Два мумифицированных трупа с удлиненными черепами, без зубов и с тремя пальцами на верхних конечностях нашли в слое окаменевших водорослей неподалеку от перуанского города Куско — древней столицы инков.

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#уголовное нло
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В центре Москвы пять человек пострадали при ДТП
15 сентября 2023, 09:04

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В центре Москвы Мерседес врезался мачту городского освещения, после чего столкнулся с автомобилем такси. Пострадали пять человек. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.
«Сегодня в 01.45 на на ул. 1-я Тверская-Ямская в районе дома 29 водитель автомашины Мерседес не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения с последующим столкновением с автомобилем Шкода (такси)», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в аварии пострадали оба водителя, а также три пассажира такси. Все они госпитализированы в состоянии средней тяжести с различными травмами.

Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в причинах ДТП. Также водителя Мерседеса проверят на наличие алкоголя в крови на момент ДТП.

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#дтп
#такси
#аварии
#мерседес
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