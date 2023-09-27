В Новосибирске женщина попыталась продать ребенка на «Юле»

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В Новосибирске женщина разместила объявление о продаже собственного ребенка на «Юле», однако покупателя найти не смогла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, объявление о продаже ребенка появилось на «Юле» 2 сентября. Женщина попыталась продать своего сына Макара и даже прикрепила фотографию. Однако покупатель не нашелся, а вот внимание полицейских объявление привлекло. Объявление было удалено.
Сейчас полиция занимается поиском матери, выясняется ее личность. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее также сообщалось, что дети из Тосно Ленинградской области нашли на берегу реки человеческие останки и принесли некоторые из них домой. На реке Тосно под мостом дети обнаружили челюсть и кость человека, а недалеко от них– кусок ремня и фото ребёнка. Челюсть дети принесли домой.
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Элина Позднякова