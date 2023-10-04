В Новосибирской области 12-летний ребёнок умер на пороге школы

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В городе Бердск Новосибирской области 12-летний мальчик умер перед зданием лицея. Об этом говорится в Телеграм-канале Mash Siberia.
Отмечается, что мальчик занимался хоккеем и выступал за «Кристалл». В память о друге партнёры по команде сделали постамент.
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