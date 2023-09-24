В Новосибирской области медведь остановил поезд

Фото: iStock/Eric_Johnston
Видео появилось в социальных сетях.
Инцидент случился ночью 24 сентября на перегоне Барабинск – Труновское, пишет РЕН ТВ. Медведь преградил поезду дорогу и не спешил уходить с путей. На место происшествия приехали полицейские.
Ранее сообщалось, что медведь держит в страхе город в Челябинской области. Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск.
Несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь. Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно. При этом охотники и рады были бы защитить людей от потенциально опасного хищника, но не могут: в закрытый город посторонним вход воспрещён.
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Мария Фирсова