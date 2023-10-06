В Новосибирской области мужчина попытался изнасиловать проводницу поезда

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В Новосибирской области проводницу поезда пытался изнасиловать житель Омска.
Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на Восточное межрегиональное СУТ СК РФ.
Инцидент случился в пассажирском поезде в июле 2023 года. В купе к потерпевшей пришёл неизвестный мужчина и применил силу, пытаясь изнасиловать проводницу.
Но женщина оказала нападавшему активное сопротивление, крики услышал другой пассажир поезда. Он поспешил на помощь потерпевшей и не позволил мужчине выполнить задуманное.
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Инцидент случился в пассажирском поезде в июле 2023 года. В купе к потерпевшей пришёл неизвестный мужчина и применил силу, пытаясь изнасиловать проводницу.
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Диана Аванесян