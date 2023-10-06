В Новосибирской области мужчина попытался изнасиловать проводницу поезда

Управление МВД по Карачаево-Черкесии сообщает о четырех погибших в результате серьезной аварии, в которую попали три легковых автомобиля. Происшествие случилось в четверг в 20:00 по московскому времени на 60-м километре федеральной трассы, соединяющей Лермонтов и Черкесск.