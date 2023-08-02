В Новосибирской области подростки надругались над 7-летним мальчиком

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В Новосибирской области двое подростков надругались над 7-летним ребёнком.
Об этом пишет портал NGS.ru, ссылаясь на уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежду Болтенко.
Насилие произошло в одной из деревень в Колыванском районе в конце прошлого месяца. Источник сообщает, что подростки могли быть братьями.
Расследование контролирует детский омбудсмен. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области случившееся не комментируют.
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Мария Фирсова