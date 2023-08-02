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В Новосибирской области подростки надругались над 7-летним мальчиком

02 августа 2023, 08:55

Фото: iStock/takasuu

В Новосибирской области двое подростков надругались над 7-летним ребёнком.
Об этом пишет портал NGS.ru, ссылаясь на уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежду Болтенко.

Насилие произошло в одной из деревень в Колыванском районе в конце прошлого месяца. Источник сообщает, что подростки могли быть братьями.


Расследование контролирует детский омбудсмен. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области случившееся не комментируют.

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#насилие
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Физрук связал ребёнка перед отбоем в детском лагере
На Камчатке уволили тренера, связавшего подростка в детском лагере
02 августа 2023, 09:30

Фото: iStock/blinow61

Инструктора по физической подготовке, который связал подростка в детском лагере «Металлист» на Камчатке, уволили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
В ведомстве сообщили, ​что перед отбоем в детском лагере, тренер ​по физической подготовке ​зашел в комнату к детям и связал одного из воспитанников веревкой. 

​В ходе разбирательств, мужчина заявил, что сделал это ради шутки. ​Руководство лагеря уволило инструктора.

В настоящее время по данному факту ​проводится проверка. В распоряжении следственных органов оказалось видео, на котором видно, как мужчина связывает подростка и толкает его на кровать. 

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#мужчина
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Пенсионер с коктейлями молотова задержан около военкомата в Москве
Baza: 70-летнего пенсионера с «коктейлями Молотова» задержали у военкомата в Москве
02 августа 2023, 09:17

Фото: iStock/PamWalker68

70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали возле Бутырского военкомата в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, мужчина, накануне, связывался с неустановленным человеком с украинским акцентом.

Подозрительного мужчину задержали возле военкомата сотрудники полиции. При обыске пенсионера, при нем были обнаружены бутылки с горючей смесью.

Пожилой диверсант отказался сообщать, с кем беседовал по телефону. Правоохранительные органы устанавливают личность звонившего. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

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#военкомат
#москва
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Частный гидросамолет разбился в Красноярском крае, есть погибшие
Два человека погибли при крушении частного гидросамолёта на севере Красноярского края
02 августа 2023, 08:47

Фото: iStock/inga

Два человека погибли при крушении частного гидросамолёта на севере Красноярского края, сообщили в региональном МЧС.
О происшествии стало известно в 07:00 мск. Частный гидросамолет потерпел крушение при выполнении взлета. 

Сообщается, что воздушное судно осуществляло вылет с акватории реки. На борту гидросамолета находилось два человека.

После падения, произошло возгорание самолета. Пассажиров спасти не удалось. Что стало причиной падения, в настоящее время устанавливается. Выясняются подробности произошедшего. 

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Крымский кандидат наук снимал порно с малолетними мальчиками
Mash: Крымского кандидата географических наук задержали за съёмку порно с малолетними мальчиками
02 августа 2023, 08:30

Фото: iStock/Irina_Geo

65-летний кандидат географических наук и автор статей о проблемах молодёжи находил школьников в скейт-парке Симферополя и предлагал им заработать несколько тысяч за час съёмок. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, мужчина при знакомстве не сообщал детям о характере предстоящих съемок.

Когда несовершеннолетние приходили домой к профессору, мужчина отдавал им деньги и рассказывал, что им предстоит делать. После съемок ролики монтировались и размещались на сайтах для взрослых.

Во время обыска, в доме подозреваемого были найдены видеоролики с обнаженными мальчиками порнографического содержания. Квартира профессора была обустроена под порно-студию. Отмечается, что ​ранее, мужчина подкупал украинских полицейских, чтобы они не препятствовали его незаконной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ​проводится ​расследование. 

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Самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц
В аэропорту Иркутска самолёт столкнулся со стаей птиц
02 августа 2023, 06:55

Фото: iStock/frentusha

Пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Об этом сообщает транспортная прокуратура региона в своем телеграмм-канале.
В сообщении ведомства говорится, что самолет авиакомпании S7 с пассажирами на борту, столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.

В результате происшествия, никто не пострадал. В настоящее время специалисты проводят техническую оценку состояния самолета и дают оценку соблюдению безопасности при полетах. Экипаж воздушного судна принял решение прервать взлет и вернуться на место стоянки самолетов. Инцидент произошел перед взлетом, при разбеге самолета, уточнили в прокуратуре. 

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#авиакомпания
#происшествия
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Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Подмосковье
ГУ МВД по Подмосковью: мужчина открыл стрельбу после драки во дворе в Балашихе
02 августа 2023, 05:54

Фото: iStock/nixki

В Балашихе, находящейся в Подмосковье, мужчина начал стрелять во дворе жилого дома после ссоры с двумя другими людьми, сообщили на сайте Главного управления МВД по Московской области.
По данным полиции, инцидент случился возле одного из домов на улице Яганова. Сообщается, что стрелок и другой мужчина устроили вербальную схватку с двумя другими людьми, которая в итоге привела к физическому конфликту.

Один из участников конфликта произвел несколько выстрелов в направлении оппонента из «предмета, имеющего конструктивное сходство с травматическим оружием». После инцидента стрелок скрылся с места преступления, а раненого доставили в больницу.

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В здании в центре Москвы потушили пожар
Пожар в здании в на Нижней Красносельской улице в Москве локализовали
01 августа 2023, 23:22

Фото: iStock/Distortion Media

Подтверждено сообщение о том, что в здании на Нижней Красносельской улице в Москве произошло возгорание, из-за которого пришлось эвакуировать людей. Пожар был полностью потушен на площади 30 квадратных метров, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по столице.
Ранее сотрудник экстренной службы города Москвы сообщил агентству РИА Новости об эвакуации людей из административного здания из-за задымления в Басманном районе города. Представители МЧС уточнили, что пожар был локализован на площади 30 квадратных метров в 22.50 по московскому времени.

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#мчс
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#возгорание
#новости
#служба
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На заводе счетно-аналитических машин в Москве слышны взрывы
Очевидцы сообщают о взрыве на заводе счетно-аналитических машин в Москве
01 августа 2023, 22:14

Фото: iStock/dzika_mrowka

Очевидцы сообщают о звуках взрывов на заводе счетно-аналитических машин в Москве, пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, взрыв спровоцировал пожар на шестом этаже здания, из окон валит густой дым.

Что именно произошло - пока неизвестно. 

На место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее сегодня взрывы прогремели в Севастополе. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.

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#взрывы
#москва
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Сотрудники СК и Росгвардии задержали в Москве двоих участников экстремистской организации
01 августа 2023, 22:02

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Уточняется, что в 2020 в Юго-западном округе Москвы была создана запрещённая религиозная экстремистская организация. Она действовала по 2022 год, её участники собирались в квартирах в разных районах города и читали запрещённую литературу.

Сотрудники Следственного комитета и Росгвардии установили детали деятельности организации и задержали двоих её представителей. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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