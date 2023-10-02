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В Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом

02 октября 2023, 15:58
Фото: istockphoto/Thank you for your assistant

Фото: istockphoto/Thank you for your assistant

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетней.
По данным следствия, накануне 14-летняя и 13-летняя девочки находились в лесном массиве в дачном посёлке Кудряшовский. Между школьницами произошёл конфликт. 14-летняя девочка нанесла подруге множественные удары канцелярским ножом в жизненно важные органы.

Девочка сопротивлялась, поэтому ей удалось спастись. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.


Подозреваемая школьница задержана.

Ранее в Ачинске 14-летняя школьница оказалась в больнице после драки с тремя сверстницами.

В главном управлении МВД России по региону сообщают, что пострадавшая девочка и нападавшие учатся в параллельных классах. На школьницу накинулись подростки во дворе, который находится недалеко от школы. Поводом для конфликта могла стать личная неприязнь к девочке. С родителями и подростками провели беседу. До этого момента на учёте никто из школьниц не состоял. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.

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#дети
#школьники
#чп
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85-летний детский тренер получил тюремный срок за педофилию
Суд на Урале дал 85-летнему детскому тренеру два года колонии за педофилию
02 октября 2023, 15:53

Фото: iStock/:Stivog

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 85-летнему детскому тернеру по настольному теннису, которого подозревали в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее портал E1.RU писал, что в феврале 2021 года 83-летний тренер Николай Развожаев потрогал через одежду 11-летнюю девочку, которая позже рассказала обо всем маме. При этом, знакомые Развожаева считают, что тренера могли оговорить, поскольку эту девочку он выгнал с тренировки за плохое поведение.

Сегодня суд принял решение по делу Развожаева, признав его виновным и приговорив к двум годам колонии строго режима без ограничения свободы. 

При этом, суд постановил вычесть из присужденного срока то время, которое Развожаев уже провёл под стражей. Он также обязан выплатить семье пострадавшей девочки 150 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

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#суд
#тренер
#тренировки
#екатеринбург
#педофилия
#девочка
#теннис
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На питерском автовокзале задержали вооруженную пенсионерку
02 октября 2023, 15:03

Фото: istockphoto/VBaleha

На автовокзале в Санкт-Петербурге полицейские разоружили пожилую женщину.
По данным «Фонтанки», пенсионерка пришла на автовокзал на Обводном канале с дорожной сумкой, в которой лежал газовый пистолет «ИЖ 78-8» и 7 патронов. Оружие высветилось во время досмотра на интроскопе.

Сотрудники вокзала, увидев пистолет, воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. 

Выяснилось, что оружие не зарегистрировано, а женщина не состоит на учёте как владелица пистолета. Пенсионерку задержали и доставили в 5-й отдел полиции, где составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что пьяного школьника сняли с электрички в Ленинградской области. Инцидент случился в электричке, которая следовала из Санкт-Петербурга в Будогощь. Компания из пяти детей находилась в одном из вагонов. Мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши школьника без сознания госпитализировала скорая помощь. Остальные дети разбежались.

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#пенсионерка
#санкт-петербург
#чп
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В китайской провинции упал пассажирский самолет
02 октября 2023, 14:53

Фото: istock/frentusha

В провинции Аньхой упал пассажирский самолет.
Об этом сообщил китайский информационный портал «Пэнпай».
 
Авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.
 
Самолёт принадлежит авиаклубу «Аньхой цзиньин» («Золотой орел Аньхоя»). Данные о пострадавших уточняются. Началось расследование происшествия. Обстоятельства станут известны позднее. 

Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Борт потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся. 

Также сообщалось, что в Пензенской области около деревни Князь-Умёт упал самолет. Он зацепился за линии электропередач. Пилот воздушного судна погиб. На земле пострадавших нет. ​

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#китай
#самолёты
#авария
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В Липецке боец ЧВК «Вагнер» до смерти избил четырехлетнюю падчерицу
02 октября 2023, 14:32

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Липецкой области приехавший в отпуск боец ЧВК «Вагнер» избил свою жену и четырехлетнюю падчерицу, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 31-летний военный служит в ЧВК «Вагнер». В конце августа он приехал домой в отпуск и находился там до настоящего момента.

1 октября он сильно поссорился со своей женой, в результате чего между супругами завязалась драка. Военный сильно избил женщину, а позже ему под руку попалась четырехлетняя дочка от первого брака жены. 

Он набросился на ребенка с кулаками и, по предварительным данным, нанёс ей несколько ударов по голове. Девочка погибла.

Подозреваемый задержан.

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#драка
#отпуск
#девочка
#вагнер
#чвк
#ребёнок
#смерть
#избиение
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В Ленобласти третьеклассник напился до потери сознания
02 октября 2023, 14:17

Фото: istockphoto/Motortion

Пьяного школьника сняли с электрички в Ленинградской области.
78.ru пишет, что инцидент случился в электричке, которая следовала из Санкт-Петербурга в Будогощь. Компания из пяти детей находилась в одном из вагонов. Мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши школьника без сознания госпитализировала скорая помощь. Остальные дети разбежались.
 
10-летний мальчик был в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения. Он не приходил в сознание на протяжении всей ночи. Где компания детей взяла спиртное, не уточняется.
 
Мальчик живёт с мамой, которая воспитывает его одна. На неё составили протокол.

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#дети
#алкоголь
#школа
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Двухлетний ребенок поперхнулся и умер на руках у мамы в столичном ТРЦ
02 октября 2023, 14:10

Фото: iStock/vmargineanu

В московском ТЦ «Соларис» двухлетний ребенок поперхнулся едой, которую дала ему мама и умер прямо у нее на руках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что 40-летняя женщина приехала в ТРЦ на детский день рождения. Дети играли, в какой-то момент мать дала ребенку перекусить. Малыш поперхнулся и начал задыхаться. Женщина пыталась оказать ему первую помощь, также очевидцы вызвали скорую помощь. Однако ребенок скончался до приезда медиков.

Для установления точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. При этом уточняется, что семья, в которой рос ребенок, является благополучной.

Ранее стало известно, что в Сочи будут судить блогера-сыроеда, младенец которого умер от истощения. По информации следствия, в феврале 2023 года у сожительницы обвиняемого родился сын весом в 2300 грамм. Отмечается, что ребенок был рожден в ненадлежащих условиях (не в больнице), а также не был зарегистрирован в ЗАГСе после появления на свет.


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#дети
#ребёнок
#помощь
#семья
#женщина
#мать
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На мэра Тулуна Кариха завели уголовное дело
02 октября 2023, 13:20

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Юрия Кариха подозревают в мошенничестве с недвижимостью.
В кабинете у мэра Кариха прошли обыски: правоохранители изъяли документы. Чиновник доставлен в Иркутск на допрос.

Ранее Сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции.

Серов заключен под стражу на срок два месяца. По предварительной информации, он  был в сговоре вместе со своим коллегой и получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере четырех миллионов рублей за совершение действий в пользу последнего. Валерия Серова задержали утром 30 сентября.

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В Ульяновске пятиклассники сломали ноги, выпрыгнув из окна школы


#мэр
#уголовное дело
#полиция
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В Сочи погибла туристка из-за тяжёлого рюкзака
02 октября 2023, 12:42

Фото: istockphoto/Poike

Девушка упала со 100-метрового склона в горах Сочи.
«Кавказский заповедник» пишет, что туристическая группа из двух мужчин и девушки планировала отправиться в поход по маршруту №8а до лагеря Холодный. Туристы уведомили о своих планах спасателей, но в пути отклонились от маршрута. Они хотели покорить вершину горы Псеашхо Сахарный. Мужчины и женщина оказались на территории заповедника, закрытого для посещения.

Группа остановилась на привал. Девушка села у края тропы и упала назад. Рюкзак её перевесил.  Туристка скатилась по склону и получила множество травм. Двигаться самостоятельно она уже не могла. Мужчины спустились к ней, вызвав к месту ЧП спасателей.

Добраться до девушки удалось только ночью. К этому времени она уже скончалась. 

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#сочи
#туризм
#туристы
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В Ульяновске пятиклассники сломали ноги, выпрыгнув из окна школы
02 октября 2023, 11:44

Фото: iStock/necati bahadir bermek

Трое пятиклассников получили различные переломы, прыгнув со второго этажа ульяновской школы №64.
Дети испугались пожарной сигнализации, которая сработала внезапно. По предварительной информации, она сработала из-за отключения света: никакой реальной угрозы не было. У выпрыгнувших из окна школьников пострадали ноги. Им оказывают помощь врачи.
 
Baza пишет, что у одной из школьниц сломана нога, у мальчика подозревают перелом пятки, а у третьего пострадавшего диагностированы ушибы.
 
Shot пишет, что паника в школе началась из-за школьника, который начал бегать по коридорам и кричать: «Теракт! Теракт!», — сразу после срабатывания пожарной сигнализации. Дети испугались и стали выбегать из классов. В кабинете, где проходил урок у пятого класса, началась сильная давка.

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#дети
#школа
#школьники
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