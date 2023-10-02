В Новосибирской области школьница пыталась убить девочку канцелярским ножом





По данным следствия, накануне 14-летняя и 13-летняя девочки находились в лесном массиве в дачном посёлке Кудряшовский. Между школьницами произошёл конфликт. 14-летняя девочка нанесла подруге множественные удары канцелярским ножом в жизненно важные органы.Девочка сопротивлялась, поэтому ей удалось спастись. Медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас её жизни ничего не угрожает.Подозреваемая школьница задержана.Ранее в Ачинске 14-летняя школьница оказалась в больнице после драки с тремя сверстницами.В главном управлении МВД России по региону сообщают, что пострадавшая девочка и нападавшие учатся в параллельных классах. На школьницу накинулись подростки во дворе, который находится недалеко от школы. Поводом для конфликта могла стать личная неприязнь к девочке. С родителями и подростками провели беседу. До этого момента на учёте никто из школьниц не состоял. В каком состоянии находится пострадавшая, не уточняется.