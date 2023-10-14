В Новосибирской области три человека погибли в аварии с грузовиком

Фото: iStock/Anton Novikov
Три человека скончались в ДТП с двумя иномарками и грузовиком в Новосибирской области.
Госавтоинспекция региона в Telegram-канале сообщает, что трое человек погибли, ещё один травмировался в субботу в ДТП с выездом на встречную полосу.
44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.
На месте аварии погибли водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир Hyundai. С травмами госпитализирован водитель грузовика.
Проводится доследственная проверка.
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44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.
Проводится доследственная проверка.
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Мария Фирсова