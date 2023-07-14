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В Новосибирской области 16-летний пастух погиб от удара молнии

14 июля 2023, 08:38

Фото: iStock/Jurkos

В Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, а его друг пострадал.

Несовершеннолетние приятели пасли коров, когда погода резко испортилась, начался дождь с грозой. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».

Подростки решили спрятаться под деревом. Местные жители сообщили, что молния в какой-то момент ударила по дереву, ​под которым стояли несовершеннолетние. Один из парней погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает портал.

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#молния
#подросток
#смерть
#Новосибирск
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В Саратове 17-летний парень избил охранника военкомата, требуя отправки на СВО
14 июля 2023, 09:23

Фото: iStock/vasile voicu

Молодой человек прибыл в военкомат на проспекте Энтузиастов в Саратове по своему желанию: он планировал записаться добровольцем на СВО.
Военкомат охранял старший сержант. 17-летний парень будучи пьяным начал конфликтовать с охранником-полицейским, а потом нанес ему удар в голову. Старшего сержанта госпитализировали в нейрохирургическое отделение 1-й городской клинической больницы. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга., пишет Baza. 

После драки молодого человека задержали. 

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#Саратов
#военкомат
#полиция
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В Красноярске полиция разыскивает мужчину, который изнасиловал пенсионерку в лесу
14 июля 2023, 08:42

Фото: iStock/Fedorovekb

В Красноярском крае полиция объявила в розыск 39-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании пенсионерки.
По данным следствия, разыскиваемый и его жертва отправились в деревню, чтобы собрать ягоды, но дойдя до кладбища Бадалык, мужчина совершил нападение на женщину. Он угрожал ей ножом, а потом изнасиловал.
 
Полиция обратилась к жителям с просьбой помочь в поисках опасного преступника.

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#полиция
#изнасилование
#пенсионерка
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Курский губернатор Старовойт подтвердил падение и взрыв беспилотника в Курчатове
14 июля 2023, 08:28

Фото: iStock/FelixRenaud

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатове упал и взорвался беспилотник.
 По его словам, в результате взрыва дрона, жители ближайших домов и важные инфраструктурные объекты повреждены не были. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

Глава региона сообщил о повреждении жилого многоквартирного дома, который получил повреждения из-за падения беспилотника. Фасад и остекление дома оказалось разрушенным. Старовойт заверил жителей, что власти помогут с восстановлением повреждений в самое ближайшее время. 

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#беспилотник
#взрыв
#Курская область
#жилой дом
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В Дели эвакуировано около 24 тысяч человек из-за выхода реки из берегов
14 июля 2023, 08:19

Фото: iStock/NatanaelGinting

Власти Дели эвакуировали почти 24 тысячи человек из-за того, что уровень воды в реке Ямуне достиг самой высокой в истории наблюдений отметки.
ANI пишет, что на севере Индии прошли мощные дожди, которые вызвали наводнения и оползни в некоторых штатах.
 
10 июля уровень воды в Ямуне достиг отметки 205, 33 м, а 12 июля — рекордные 207, 55 м.
 
Эвакуацию местных жителей начали 10 июля. К 14 июля было эвакуировано 24 тысячи. В зоне бедствия идут спасательно-восстановительные работы.
 
По последним данным, в 09:00 по местному времени (06:30 мск) 14 июля уровень воды в Ямуне достиг отметки 208,4 м.

Ранее сообщалось, что в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за ливней в последние пять дней, оказались заблокированы 15 российских туристов.

Российских туристов начали эвакуировать. Об этом сообщил начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи, пишет агентство ANI.

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#Индия
#дожди
#эвакуация
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В Приморье подросток нанёс ножевые ранения двум сверстникам и сбежал из спецшколы
14 июля 2023, 08:11

Фото: iStock/artolympic

В Уссурийске воспитанник спецшколы нанес ножевые ранения двоим подросткам и сбежал из учреждения вместе с еще одним воспитанником.
Несовершеннолетний нанес ножевые ранения двум подросткам в ходе конфликта и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Один из раненых воспитанников школы получил серьезные повреждения и был госпитализирован.

Вскоре после совершения преступления несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции. 

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#Приморье
#спецшкола
#нож
#подросток
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В Иркутской области 20-летний мужчина убил пасынка из-за слёз
14 июля 2023, 08:09

Фото: iStock/BrianAJackson

По версии следствия, утром 10 июля в поселке Куйтун Куйтунского района 20-летний подозреваемый остался наедине с полуторагодовалым ребенком подруги и ударил его несколько раз рукой по голове, потому что тот плакал.
Потом мужчина задушил ребенка, закрыв рукой его рот и нос. Подозреваемый был пьян, плач ребёнка мешал ему спать.
 
Подозреваемый полностью признал свою вину. Ходатайство о заключении мужчины под стражу направлено в суд.

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#Иркутская область
#убийство
#полиция
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Губернатор Гусев: ПВО сбила три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа
14 июля 2023, 07:40

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников под Воронежем.
Три беспилотника были сбиты 13 июля вечером системами ПВО. Об этом сообщил глава региона в своем телеграмм-канале.

По словам Гусева, в результате атаки дронов, пострадавших и разрушений нет. Летательные аппараты были зафиксированы и перехвачены за несколько километров до Воронежа. 

Накануне, в пригороде Воронежа были сбиты два беспилотника. Жертвы и разрушения отсутствуют. 

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#Воронеж
#БПЛА
#ПВО
#Россия
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Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской области
14 июля 2023, 07:29

Фото: iStock/Perytskyy

Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области, подозреваемые задержаны.
Повреждённый релейный шкаф заметил электромеханик. Внутри частично сгорела проводка, сообщает телеграмм-канал SHOT.

По информации портала, на работу поездов инцидент не повлиял. На месте поджога были обнаружены перчатки, следы от краски и тряпок и легковоспламеняющаяся жидкость. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции через несколько часов после совершенного преступления. Оба диверсанта ранее уже привлекались к ответственности. На допросе мужчины признались, что действовали за деньги. Им обещали выплатить по 15 тысяч рублей. 

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#диверсия
#железная дорога
#Кировская область
#поджог
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В Японии ракета-носитель Epsilon S взорвалась во время испытаний
14 июля 2023, 06:18

Фото: iStock/3DSculptor

Во время испытаний двигателя второй ступени японская твердотопливная ракета-носитель Epsilon S взорвалась. Об этом пишет Jiji.
Инцидент случился на полигоне Ноширо в пятницу, 14 июля. Отмечается, что испытания проводились Японским аэрокосмическим агентством (JAXA).

По информации издания, в результате происшествия никто не пострадал. Причина инцидента в настоящее время не уточняется.

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#Япония
#испытания
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