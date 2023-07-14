В Новосибирской области 16-летний пастух погиб от удара молнии

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В Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, а его друг пострадал.
Подростки решили спрятаться под деревом. Местные жители сообщили, что молния в какой-то момент ударила по дереву, под которым стояли несовершеннолетние. Один из парней погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает портал.
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Анастасия Крестьянова