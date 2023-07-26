В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб человек

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В Новосибирской области 26 июля в аварию попали три грузовика. Один человек погиб в результате ДТП, двое получили травмы.
Водитель грузовика Shacman выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик Mercedes-Benz и Volvo.
41-летний водитель Shacman скончался на месте. 42-летний водитель Mercedes-Benz и его пассажир получили травмы.
Сотрудники ГАИ занимаются ликвидацией последствий аварии. На месте работают следователи.
Организовано реверсивное движение.
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41-летний водитель Shacman скончался на месте. 42-летний водитель Mercedes-Benz и его пассажир получили травмы.
Организовано реверсивное движение.
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Мария Фирсова