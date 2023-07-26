В Новосибирской области в ДТП с грузовиками погиб человек

В Приморском крае за последние две недели в медицинские учреждения обратились четыре ребенка с симптомами отравления нефтепродуктами или жидкостью для розжига, сообщили пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав региона. Трое из них продолжают лечение в больницах Владивостока, и их состояние оценивается как средней степени тяжести.