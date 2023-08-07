В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в надругательстве над четырьмя девочками. Об этом сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
Отмечается, что педофила удалось задержать. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.
Сообщается, что насильственные действия преступник совершил в отношении четырех девочек в возрасте от десяти до двенадцати лет.
Напомним, ранее в Забайкалье учительница географии создала чат со школьниками под названием «Юные травокуры» и отправляла в него интимные снимки. В начале августа на злоумышленницу завели уголовное дело по 5-й статье о развратных действиях. Сообщается, что ранее 43-летняя учительница географии была судима за подобного рода преступление.
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Екатерина Коршунова