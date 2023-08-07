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В Новотроицке арестовали мужчину по подозрению в надругательстве над четырьмя девочками

07 августа 2023, 10:33

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в надругательстве над четырьмя девочками. Об этом сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
Отмечается, что педофила удалось задержать. В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

Сообщается, что насильственные действия преступник совершил в отношении четырех девочек в возрасте от десяти до двенадцати лет.


Напомним, ранее в Забайкалье учительница географии создала чат со школьниками под названием «Юные травокуры» и отправляла в него интимные снимки. В начале августа на злоумышленницу завели уголовное дело по 5-й статье о развратных действиях. Сообщается, что ранее 43-летняя учительница географии была судима за подобного рода преступление.

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#чат
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Хакеры взломали сайт МосгорБТИ
07 августа 2023, 10:28

Фото: iStock/fokusgood

Утром, 7 августа, хакеры взломали сайт МосгорБТИ, однако злоумышленники не смогли получить доступ к данным жителей Москвы. Об этом сообщили в ведомстве.
«Информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей не соответствует действительности. Злоумышленники получили доступ только к публикации материалов на сайте», - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
Уточняется, что данные жителей столицы об объектах недвижимости и их собственниках находятся в отдельной базе данных, которая находится под надёжной защитой. При этом сайт является лишь способом связи для заказа документов. Сейчас специалисты работают для скорейшего его восстановления.

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Ребенок получил ожоги во время игры с горящей палкой на глазах отца
07 августа 2023, 10:22

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Мальчик получил ожоги 60% тела в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Piter.tv.
Отмечается, что восьмилетний ребенок вместе с папой приехал в пункт для ремонта автомобилей. Во время работы отец отвлекся. Он обратил внимание на сына только тогда, когда его одежда загорелась.

До этого родитель видел, как мальчик играл с горящей палкой. В результате произошедшего ребенка госпитализировали с ожогом 60% тела. На данный момент мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, ранее старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального управления СК РФ Дарья Буянова сообщила, что тело 14-летнего подростка, который сбежал из детского лагеря в Волгоградской области, было обнаружено в реке Иловля. 

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В Краснодарском крае выросло число жертв массовой аварии
07 августа 2023, 10:13

Фото:istockphoto/gorodenkoff

Число погибших в аварии с четырьмя иномарками на Кубани выросло до 5.
Пресс-служба краевого ГУМВД сообщает, что в больнице скончался пассажир одной из машин.
 
«Количество жертв массовой аварии в Темрюкском районе увеличилось до пяти человек. В больнице скончался пассажир Hyundai Elantra», - сказано в сообщении.
 ДТП случилось вечером 6 августа на 16 км дороги Тамань-Веселовка в Темрюкском районе. Chery Amulet выехал на соседнюю полосу, где произошло столкновение с Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.
 
В аварии погибли водитель и пассажир Chery, водитель и пассажир Hyundai Elantra.Травмы получили трое: среди них 16-летняя девушка. В данный момент она в реанимации.

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#краснодарский край
#дтп
#авария
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Пожар в магазине спорттоваров под Дмитровом ликвидировали
07 августа 2023, 10:10

Фото: Фотобанк МО

Спасатели ликвидировали пожар в магазине спорттоваров в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар возник в воскресенье в спортивном магазине в посёлке Синьково. Первоначально его площадь составила 500 кв м, но позднее выросла до 1,2 тыс «квадратов». По данным областной прокуратуры, была угроза распространения огня на здание фабрики.

Вечером в воскресенье пожар был локализован, а позже открытое горение удалось ликвидировать.     По предварительным данным, никто не пострадал. Как ранее указывали в МЧС, уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации. 

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#пожар
#дмитров
#происшествие
#московская область
#подмосковье
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В Екатеринбурге подросток зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности
07 августа 2023, 09:43

Фото: iStock/zoka74

По предварительной версии, убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге является 15-летний парень.
Е1.RU пишет, что школьник зарезал девушку из-за ревности. Убийство произошло в доме на улице Надеждинской.
 
«Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — Е1.RU приводит комментарий источника.
В управлении СК РФ по Свердловской области не прокомментировали произошедшее.

Ранее в Дмитрове мужчина зарезал жену из ревности на глазах у собственной дочери. Уточняется, что 43-летняя женщина умерла на месте. При этом все произошло на глазах у дочери семейной пары. Девочка вызвала скорую помощь, однако врачи, прибывшие на место, констатировали смерть матери. 44-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело, также назначен ряд экспертиз.

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#убийство
#подростки
#школьники
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В Сургуте заключённый за изнасилование рецидивист объявил голодовку, требуя акустическую систему
07 августа 2023, 08:45

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Мужчина отказывается есть, пока ему не принесут в изолятор акустическую систему для прослушивания музыки.
Shot пишет, что 23-летний Амирхон Ёкубов в 2022 году был осуждён на 10,5 года за изнасилование и мошенничество. Позже вскрылся ещё один эпизод —по той же 131 статье (ч. 3 — в отношении несовершеннолетнего или с заражением ВИЧ-инфекцией).
 
Мужчину доставили в суд. В камере он написал письмо начальнику изолятора, сообщая о своей забастовке. Заявил, что не будет есть без музыки и потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками уголовного розыска.
 
Запросы осуждённого отклонены. В данный момент сотрудники ИВС следят за самочувствием голодающего.

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#следствие
#обвинение
#тюрьма
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В Таджикистане грузовик протаранил несколько машин и врезался в дома
В Таджикистане 10 человек погибли при ДТП с грузовиком
07 августа 2023, 08:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Кулябе на юге Таджикистана в ДТП с грузовиком погибли 10 человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказала пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи.
Уточняется, что ДТП произошло на трассе Душанбе-Куляб-Хорог. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, после чего он протаранил несколько легковых автомобилей и въехал в жилые дома.

«Десять человек погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу в результате ДТП в Кулябе, произошедшего накануне вечером», - цитирует РИА Новости Юсуфи.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. На месте происшествия находятся все экстренные службы.

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#аварии
#человек
#происшествия
#дома
#новости
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В ДТП в Татарстане погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок
07 августа 2023, 08:02

Фото: iStock/Правообладатель:Anton Novikov

В Татарстане легковой автомобиль на большой скорости врезался в трактор, погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщает МВД по республике.
«В 21.20 6 августа на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что трактор ехал с выключенными фарами. Таким образом, в аварии погибли три человека. Среди которых также оказался пятилетний ребенок.

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#водитель
#аварии
#автодороги
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Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за падения ступеней ракеты
Жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют 11 августа из-за падения ступеней ракеты
07 августа 2023, 05:52

Фото: iStock/3DSculptor

11 августа из поселка в Верхнебуреинском районе Хабаровского края планируется эвакуация жителей из-за возможного падения частей ракеты после старта космической станции «Луна-25», сообщил глава местной администрации Алексей Маслов в своем Telegram-канале.
«Роскосмос» намерен осуществить запуск российской лунной станции «Луна-25» 11 августа, которая станет первым таким запуском за последние полвека. Эта станция предназначена для посадки в районе Южного полюса Луны и будет заниматься исследованием ее внутреннего строения, а также поиском ресурсов, включая воду.

«На сегодняшний день было проведено первое совещание по составлению плана мероприятий в связи с пролетом ракеты с „Луной-25“ над Верхнебуреинским районом... Предположительно, ракета может упасть в районе рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и вблизи паромной станции на реке Бурея. Жители поселка Шахтинск получили указание на эвакуацию 11 августа в 7:30 (0:30 по московскому времени). Въезд в предполагаемую зону падения будет ограничен», — отметил Маслов в своем сообщении в Телеграме.

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