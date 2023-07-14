В Новоуральске погиб человек при разгерметизации на заводе «Росатома»

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В Новоуральске разгерметизировался баллон с обеднённым гексафторидом урана.
В результате ЧП погиб один человек, есть пострадавшие. Персонал цеха эвакуировали, аварию ликвидируют, пишет Ural Mash.
По словам местных жителей, их попросили закрыть окна и не выходить на улицу.
Обеднённый уран может вызвать тяжёлое отравление и ожоги. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами нормальная, сообщает Уральский электрохимический комбинат.
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Мария Фирсова