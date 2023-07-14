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В Новоуральске погиб человек при разгерметизации на заводе «Росатома»

14 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/Motortion

В Новоуральске разгерметизировался баллон с обеднённым гексафторидом урана.
В результате ЧП погиб один человек, есть пострадавшие. Персонал цеха эвакуировали, аварию ликвидируют, пишет Ural Mash.

По словам местных жителей, их попросили закрыть окна и не выходить на улицу.


Обеднённый уран может вызвать тяжёлое отравление и ожоги. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами нормальная, сообщает Уральский электрохимический комбинат.

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#Новоуральск
#завод
#разгерметизация
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В Адыгее пропала 11-летняя девочка
14 июля 2023, 10:50

Фото:istockphoto/Iuliia Leonteva

Спасатели ищут 11-летнюю девочку, которая отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах Адыгеи.
В последний раз пропавшую девочку видели в четверг в районе горного озера, сообщают в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
 
В четверг семья вышла прогуляться к озеру Псенодах, но обратно на турбазу девочка не вернулась. Связи в горах нет, поэтому узнать точные обстоятельства происшествия пока невозможно.
 
Поиски ведутся в районе Майкопского перевала. В 06.00 из Сочи вылетел вертолёт МЧС.

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#Адыгея
#ребёнок
#туристы
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В Москве сварщик из Киргизии заставил двух уборщиц изнасиловать друг друга
14 июля 2023, 10:32

Фото:istockphoto/Tinnakorn Jorruang

46-летний сварщик предложил сотрудницам клинингового агентства работу и гонорар. В назначенный день он встретил их в помещении на 3-м Хорошёвском проезде в Москве, закрыл дверь и приказал раздеться.
Mash пишет, что женщины отказались и получили за это пару ударов по лицу. Угрожая трубой, мужчина заставил женщин снять одежду и сказал заняться сексом друг с другом. После надругательства отпустил.

Когда женщины смогли уйти, они позвонили в полицию. Накануне мужчину задержали и возбудили дело по статьям «Изнасилование» и «Угроза убийством». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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#Москва
#сварщик
#изнасилование
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Москвич скончался после поездки в Африку
14 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/blinow61

23-летний парень в конце июня летал в Африку по работе. Спустя неделю после возвращения в Россию, 8 июля, ему резко стало плохо, температура поднялась до 40.
Медики диагностировали острый бронхит и пневмонию, сделали укол и выписал лекарства. Но состояние молодого человека стремительно ухудшалось, пишет Shot Проверка.
 
Накануне парень вызвал скорую, но был настолько слаб, что даже не смог открыть дверь врачам: её пришлось вскрывать.
 
Молодой человек скончался от остановки сердца по дороге в больницу. Судмедэксперты, выяснят, могла ли причиной смерти стать менингококковая инфекция, широко распространенная в африканском регионе. Если диагноз подтвердят, врачам придётся срочно обследовать родителей и сестру парня, с которыми он контактировал после возвращения из поездки.
 
Погибший был выпускником математического факультета НИУ ВШЭ, занимался футболом. До посещения Африки проблем с лёгкими и сердцем у парня не было.

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#Москва
#Африка
#скорая
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Тело младенца обнаружили в реке Которосль в Ярославле
14 июля 2023, 10:09

Фото: iStock/eranicle

Тело 10-месячного младенца найдено в акватории реки Которосль в Ярославле. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Отмечается, что ребенок погиб насильственной смертью. Его мать задержана. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).

По данным следствия, в убийстве младенца подозревается его 35-летняя мать.

Уточняется, на месте трагедии работают криминалисты и сотрудники следственного комитета.

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#младенец
#Ярославль
#река
#происшествия
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В Калифорнии пожилая женщина выжила после 700 укусов пчел
14 июля 2023, 09:59

Фото: istockphoto/Tatrano

На 74-летнюю американку Линду Бриггс пчёлы набросились прямо у крыльца её дома в Калифорнии. От укусов она упала на тротуар. Сосед, который снимал на видео Бриггс и пытался помочь женщине, тоже оказался атакован пчёлами.
Daily Mirror пишет, что на место ЧП прибыли пожарные и отогнали насекомых водой и пеной. Из тела женщины медики извлекли более 700 жал.
 
Женщину спасли кофта с длинными рукавами и штаны. Но её лицо, шея и руки оказались покрыты укусами. Бриггс считает, что ей крупно повезло: обычно такие атаки пчел приводят к летальному исходу.
 
Городские службы выяснили, что насекомые жили в стенах дома женщины. Размер скрытого улья оценивается примерно в сто тысяч особей.
 
Местные жители и семья Бриггс собирает деньги, чтобы помочь женщине избавиться от пчел. Процедура по удалению улья и ремонту дома оценивается в 25 тысяч долларов (примерно 2,3 млн рублей). У женщины нет таких денег: она живет одна, имеет скромный доход и хронические заболевания, пишет «Лента. Ру».

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#Калифорния
#пчёлы
#укусы
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На уральском заводе взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана, пострадал человек
14 июля 2023, 09:52

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На Уральском электрохимическом комбинате, расположенном в Новоуральске Свердловской области, произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана.
Предприятие сообщило об одном пострадавшем.

На месте инцидента проводится санитарная обработка. Персонал завода эвакуирован. На комбинате были проведены ​замеры уровня радиации. Допустимых значений показатели не превысили. В сообщении предприятия говорится, что ​для жителей Новоуральска не существует угрозы. ​Причины, по которым произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, выясняются. 

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#взрыв
#уран
#пострадавший
#Урал
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В Саратове 17-летний парень избил охранника военкомата, требуя отправки на СВО
14 июля 2023, 09:23

Фото: iStock/vasile voicu

Молодой человек прибыл в военкомат на проспекте Энтузиастов в Саратове по своему желанию: он планировал записаться добровольцем на СВО.
Военкомат охранял старший сержант. 17-летний парень будучи пьяным начал конфликтовать с охранником-полицейским, а потом нанес ему удар в голову. Старшего сержанта госпитализировали в нейрохирургическое отделение 1-й городской клинической больницы. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга., пишет Baza. 

После драки молодого человека задержали. 

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#Саратов
#военкомат
#полиция
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В Красноярске полиция разыскивает мужчину, который изнасиловал пенсионерку в лесу
14 июля 2023, 08:42

Фото: iStock/Fedorovekb

В Красноярском крае полиция объявила в розыск 39-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании пенсионерки.
По данным следствия, разыскиваемый и его жертва отправились в деревню, чтобы собрать ягоды, но дойдя до кладбища Бадалык, мужчина совершил нападение на женщину. Он угрожал ей ножом, а потом изнасиловал.
 
Полиция обратилась к жителям с просьбой помочь в поисках опасного преступника.

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#полиция
#изнасилование
#пенсионерка
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В Новосибирской области 16-летний пастух погиб от удара молнии
14 июля 2023, 08:38

Фото: iStock/Jurkos

В Новосибирской области подросток погиб от удара молнией, а его друг пострадал.
Несовершеннолетние приятели пасли коров, когда погода резко испортилась, начался дождь с грозой. Об этом сообщается в телеграмм-канале «Инцидент Новосибирск».

Подростки решили спрятаться под деревом. Местные жители сообщили, что молния в какой-то момент ударила по дереву, ​под которым стояли несовершеннолетние. Один из парней погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает портал. 

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#молния
#подросток
#смерть
#Новосибирск
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