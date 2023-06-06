В Новой Каховке назвали число разрушенных пролетов Каховской ГЭС

Фото: Фотобанк Московской области
Экстренные службы заявляют, что разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС
На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников экстренных служб.
По информации источника, в зоне подтопления могут оказаться, в общей сложности, 80 населенных пунктов.
Напомним, утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новой Каховке высказались об эвакуации населения из-за разрушения Каховской ГЭС.
По информации источника, в зоне подтопления могут оказаться, в общей сложности, 80 населенных пунктов.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новой Каховке высказались об эвакуации населения из-за разрушения Каховской ГЭС.
Татьяна Лаврова