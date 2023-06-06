В Новой Каховке высказались об эвакуации населения из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: Фотобанк Московской области
В Новой Каховке заявили, что уровень воды пока не требует эвакуации мирных жителей
Потребности в эвакуации мирный граждан из Новой Каховки в связи с угрозой возможного подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС пока что нет. Об этом в своем Telegram-канале написал глава администрации города Владимир Леонтьев.
По его словам, при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Он также рассказал, что в настоящий момент уровень воды из-за случившегося поднялся на 2,5 метра.
Леонтьев подчеркнул, что сотрудники экстренных служб города готовы принять срочные решения.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сэр Новой Каховки заявил о разрушении верхней части Каховской ГЭС при обстреле.
«Вода поднялась, пока не доходя до Днепровского проспекта, что свидетельствует о том, что потребности в эвакуации пока нет», - подчеркнул Леонтьев.
Леонтьев подчеркнул, что сотрудники экстренных служб города готовы принять срочные решения.
Отметим, что Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сэр Новой Каховки заявил о разрушении верхней части Каховской ГЭС при обстреле.
Татьяна Лаврова