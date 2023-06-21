В Новой Москве над деревней Лукино взорвался беспилотник

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Беспилотник упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве, пишут СМИ
В Новой Москве в районе деревни Лукино упал беспилотник. БПЛА приземлился в поле, сообщает Телеграм-канал «112».
Перед падением беспилотного летательного аппарата прозвучал громкий взрыв. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что крупный пожар произошел на предприятии в подмосковном Волоколамске. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Перед падением беспилотного летательного аппарата прозвучал громкий взрыв. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Диана Аванесян