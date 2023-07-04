В Новой Москве найден мумифицированный труп, висящий на дереве

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В Троицком административном округе в лесу Щаповского поселения местный житель обнаружил мумифицированный труп, который висел на дереве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Теперь судмедэкспертам предстоит изучить мумифицированный труп выяснить причину смерти мужчины.
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