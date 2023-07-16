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В Москве около детской площадки обнаружили предмет, похожий на гранату

16 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/Dzurag

В поселении Первомайское в Новой Москве рядом с детской площадкой обнаружили предмет, напоминающий гранату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Неопознанную находку нашли в СНТ «Верховье» в 20 метрах от жилого дома, рядом находится детская площадка. Предмет похож на гранату и имеет иностранные символы на корпусе.

В настоящее время двор оцеплен, работают оперативные службы.


Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы прохожие обнаружили брошенного годовалого ребёнка, который лежал на газоне около дома.

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#граната
#Москва
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На авиашоу в Финляндии разбился самолет
16 июля 2023, 17:25

Фото: istockphoto/frentusha

На авиашоу в финском городе Коувола во время выполнения фигуры высшего пилотажа разбился самолет. Пилот не успел катапультироваться и погиб.
Самолет упал в лесу неподалеку от аэропорта Силланпяя. В финской полиции заявили, что начнут расследование авиакатастрофы на месте происшествия, передает «Интерфакс». Зрители и гости авиашоу не подвергались непосредственной опасности, никто из них не пострадал.

Один из очевидцев трагедии рассказал, что во время выполнения сложной фигуры высшего пилотажа самолет вдруг завалился на крыло, а затем вошел в штопор и начал стремительно падать. Через несколько секунд раздался страшный грохот. Как сообщили представители правопорядка, при необходимости будет предоставлена дополнительная информация о ходе расследования.

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#финляндия
#авиашоу
#самолет
#пилотаж
#катастрофа
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На северо-западе Москвы столкнулись такси и два мотоцикла
16 июля 2023, 17:04

Фото: iStock/Jamiga

На северо-Западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и двух мотоциклов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
На улице Маршала Бирюзова водитель такси при повороте не уступил дорогу двум мотоциклистам, а результате чего произошло столкновение.

Байкеры остались живы, в настоящее время они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции задержан водитель, сбивший двух пешеходов в подмосковной Электростали и скрывшийся в места аварии. В результате происшествия погибла женщина, мужчина доставлен с травмами в больницу.

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#авария
#происшествия
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Прохожие нашли брошенного годовалого ребенка на северо-востоке Москвы
16 июля 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Mladen Zivkovic

Возле одного из жилых домов на северо-востоке Москвы прохожие нашли брошенного годовалого младенца. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Маленький мальчик лежал под окнами дома прямо на земле. В надзорном ведомстве сообщили, что ребенка передали для осмотра медицинским работникам. Видимых повреждений на теле малыша не зафиксировано, передает сайт «Рен ТВ». Правоохранителям предстоит выяснить, кто оставил младенца на улице.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль установление личности ребенка и его родителей, а также последующее устройство малыша. По факту происшедшего организована проверка с целью выяснения деталей и причин, по которым ребенка оставили на улице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#ребенок
#Москва
#прокуратура
#проверка
#младенец
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На мусорной свалке в Астраханской области полыхает пожар
16 июля 2023, 13:53

Фото: iStock/Distortion Media

В Астраханской области на площади 3 тыс. кв. м. горит мусор, огонь может распространиться на ближайшие дома. Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональное ГУ МЧС России.
«В 12:39 (11:39 по московскому времени) в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3000 кв. м., есть угроза распространения на рядом стоящие здания в поселке Трусово Наримановского района», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подобный пожар наблюдался в том же посёлке Трусово 2 июля. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 800 кв. м.

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В Казани собака напала на ребёнка, гулявшего во дворе
#пожар
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Задержан водитель, сбивший двух пешеходов в Электростали
16 июля 2023, 13:28

Фото: iStock/PinkBadger

Задержан подозреваемый, который сбил двух пешеходов в подмосковной Электростали и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Водитель сбил пожилую пару, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте. После этого водитель скрылся. В результате столкновения женщина погибла, а мужчина с травмами доставлен в больницу.

«Подозреваемый с внешними признаками опьянения задержан во дворе одного из домов на Первомайской улице города Электросталь и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — заявила Ирина Волк.
В настоящее время полицейские выясняют все детали происшествия. 

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#авария
#Подмосковье
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В Казани собака напала на ребёнка, гулявшего во дворе
16 июля 2023, 13:08

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Казани собака искусала ребёнка на детской площадке. Об этом сообщают «Известия».
Инцидент произошёл в субботу, 15 июля, когда мать с шестилетним сыном гуляли во дворе. Собака напала на мальчика и искусала ему лицо.

«Я услышала лай собаки и истошный крик ребенка своего. У него был шок, он закрыл кепочкой ранку, плакал и не смотрел перед собой. И побежал ко мне», — рассказала мать пострадавшего ребёнка.

Мальчика сразу же доставили в больницу. Сейчас он уже находится дома, его здоровью ничего не угрожает. 

Также женщина уточнила, что напавшая собака не бездомная – её хозяйка живёт в соседнем доме. 

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#нападение
#собака
#Казань
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У берегов Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4
16 июля 2023, 11:19

Фото: iStock/vchal

По данным Геологической службы США у побережья Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4.
Эпицентр располагается всего в километре от населённого пункта Санд-Пойнт, где проживает около тысячи человек. Очаг находился на глубине 9,3 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. В районе объявлена угроза цунами.

В прошедшую пятницу, 14 июля, сообщалось о землетрясении магнитудой 3,8 в Турции. Очаг располагался на глубине 12,44 км. А за день до этого турецкий политолог Дюрре обвинил власть в плохой подготовке к землетрясениям.

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#Аляска
#землетрясение
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В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников
16 июля 2023, 06:11

Фото: iStock/NiseriN

Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам», —  уточнил губернатор, добавив, что все было сделано «уверенно и спокойно».

В итоге один БПЛА был сбит силами ПВО, еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме этого, флотом были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Губернатор подчеркнул, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Он добавил, что сейчас в Севастополе все спокойно, продолжается контроль воздушной обстановки.

В Севастопольской бухте на время прекращено движение паромов и катеров. На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова будет организована работа автобусов, сообщил департамент транспорта города.

Ранее Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил взрывы в городе в ночь на воскресенье 16 июля. По его словам, силы ПВО и флот отражали атаку вражеских БПЛА на над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

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SHOT: Жители Севастополя сообщают о взрывах над городом

Патрушев: С начала года только на Крымском направлении Киев совершил более 70 атак беспилотниками
#беспилотники
#Украина
#Михаил Развожаев
#Севастополь
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CBS: В кемпинге в Скалистых горах нашли три мумифицированных тела, следов насилия нет
16 июля 2023, 05:55

Фото: iStock/fesign

В туристическом кемпинге в районе Скалистых гор в штате Колорадо обнаружены три мумифицированных тела без каких бы то ни было следов насилия. Об этом 16 июля сообщает американский телеканал CBS
Изначально в полицию от одного из туристов поступило сообщение об обнаружении одного тела в лагере, который находился в отдаленной лесистой местности. По прибытии на место власти обнаружили останки еще двоих человек.

Как рассказал журналистам местный шериф Ганнисон Мерди, найденные тела представляют собой «нетипичное явление где бы то ни было». Два тела находились внутри небольшой палатки, застегнутой на молнию, а еще одно - снаружи, где были личные вещи погибших и навес над костром. Исходя из мумификации тел, Мерди предположил, что они могли находиться в кемпинге еще с осени или зимы минувшего года.

При этом, следователи не заметили на месте происшествия ничего, что говорило бы о возможном преступлении — ни оружия, ни следов или признаков насилия.

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#кемпинги
#Колорадо
#мумификация
#смерть людей
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