В Москве около детской площадки обнаружили предмет, похожий на гранату

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В поселении Первомайское в Новой Москве рядом с детской площадкой обнаружили предмет, напоминающий гранату. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Неопознанную находку нашли в СНТ «Верховье» в 20 метрах от жилого дома, рядом находится детская площадка. Предмет похож на гранату и имеет иностранные символы на корпусе.
В настоящее время двор оцеплен, работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы прохожие обнаружили брошенного годовалого ребёнка, который лежал на газоне около дома.
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В настоящее время двор оцеплен, работают оперативные службы.
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Анастасия Чинкова