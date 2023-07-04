В Новой Москве разгорелся пожар после падения беспилотников

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В деревне Кривошеино в Новой Москве после падения БПЛА разгорелся пожар, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Сбитый дрон рухнул на хозяйственную постройку одного из участок, после взрыва начался сильный пожар.
Однако, прибывшие на место происшествия спасатели быстро локализовали пожар, огонь не успел распространиться на близлежащие постройки. О разрушениях и жертвах ничего не известно.
При этом, кажется, что люди пожаром ничуть не огорчились, он их даже повеселил.
«Если это мегаатака укров, то сарай в Москве они таки смогли», - прокомментировал ситуацию для журналистов один из местных жителей.
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Однако, прибывшие на место происшествия спасатели быстро локализовали пожар, огонь не успел распространиться на близлежащие постройки. О разрушениях и жертвах ничего не известно.
«Если это мегаатака укров, то сарай в Москве они таки смогли», - прокомментировал ситуацию для журналистов один из местных жителей.
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Евгения Парфентьева