В Новой Москве рухнул беспилотник

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В Новой Москве у частного дома в посёлке Первомайское рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Согласно сообщению, при падении беспилотника никто не пострадал. Также повреждений на земле нет.
Напомним, 24 июля в Минобороны России сообщили, что украинские формирования пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников, все дроны удалось перехватить. Кроме того, утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.
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«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова