В Новой Москве сбили еще два беспилотника

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В Новой Москве системы ПВО сбили еще два БПЛА, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
Всего за сегодняшнее утро российские системы ПВО сбили четыре БПЛА.
Первые два устройства упали в районе села Валуево около шести часов утра. Жертв и разрушений в результате атаки не было.
По причине угрозы в московском аэропорту Внуково пришлось задержать вылеты рейсов, а приближавшиеся к Внуково судна перенаправили в другие принимающие аэропорты.
Позже стало известно, что на Новую Москву рухнули еще два сбитых БПЛА. На настоящий момент известно только о пожаре в деревне Кривошеино, который быстро удалось ликвидировать.
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Первые два устройства упали в районе села Валуево около шести часов утра. Жертв и разрушений в результате атаки не было.
Позже стало известно, что на Новую Москву рухнули еще два сбитых БПЛА. На настоящий момент известно только о пожаре в деревне Кривошеино, который быстро удалось ликвидировать.
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Евгения Парфентьева