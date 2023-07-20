В новозеландском Окленде разыгралась страшная трагедия

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Минимум два человека погибли во время массовой стрельбы в новозеландском Окленде. Ещё шесть человек серьёзно ранены. Среди них один полицейский. Об этом сообщает газета Otago Daily Times со ссылкой на заявления оклендской полиции и службы скорой помощи.
Сегодня рано утром вооруженный мужчина ворвался на стройплощадку небоскрёба на Куин-стрит и открыл беспорядочный огонь по людям из помпового ружья. На ноге 24-летнего нападавшего был замечен браслет наблюдения. Полиция сообщает, что стрелок мертв. Что толкнуло его на этот шаг, пока не известно.
После этого в городе закрыли несколько дорог. Власти призвали местных жителей оставаться дома и по возможности не приближаться к району совершения инцидента.
Всё это произошло за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женщин, на котором должны были выступать команды Новой Зеландии и Норвегии. Премьер-министр страны Крис Хипкинс отменил все поездки и возвращается в Окленд. До сих пор остаётся не ясно, был ли это террористический акт.
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После этого в городе закрыли несколько дорог. Власти призвали местных жителей оставаться дома и по возможности не приближаться к району совершения инцидента.
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Артем Путинцев