В Нью-Джерси тысячи жителей остались без света из-за рыбы

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В одном из поселений Мидлсекса в американском штате Нью-Джерси люди на несколько часов остались без электроэнергии.
Theguardian.com сообщает, что сотрудники коммунальной компании выяснили, почему пропало электричество. Оказалось, что причиной отключения света стала рыба, которая упала на транспондер линии электропередач.
На рыбе остались следу когтей. Возможно, её поймала хищная птица скопа, но уронила, когда пролетала над транспондером.
Ранее в Дагестане отключили электричество из-за нехватки денег. Перебои с подачей электричества в Дагестане возникли из-за недостаточного финансирования. Более 78% электросетевого оборудования в Дагестане выработало нормативы. Сетевые компании страдают от дефицита средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры уже нескольких лет. Это происходит из-за ограничений тарифов, низкой платежной дисциплины и повсеместных незаконных подключений к сетям.
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На рыбе остались следу когтей. Возможно, её поймала хищная птица скопа, но уронила, когда пролетала над транспондером.
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Мария Фирсова