В Нью-Йорке из-за ливня объявили чрезвычайное положение

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим ЧС из-за наводнений и сильнейших ливней, пишет «Интерфакс». Всего за несколько часов в «Большом Яблоке» выпала месячная норма осадков. В результате город оказался частично затопленным, а власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах.
«Я объявляю режим ЧС в городе Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и вдоль долины реки Гудзон из‑за чрезвычайно сильных ливней, которые мы наблюдаем в регионе», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.Частично закрыто метро, жителей призывают не выходить на улицу без острой необходимости. Затоплены дороги и нижние этажи ряда зданий, в том числе школ, закрыт один из терминалов аэропорта Ла-Гуардия.
Напомним, что в начале сентября тысячи участников фестиваля Burning Man оказались «в пустынной ловушке» из-за мощных ливней, превративших дороги в грязь. Из-за проблем с непогодой в лагере была приостановлена уборка тысяч переносных туалетов, а по дорогам — запрещено движение любых автомобилей, кроме машин скорой помощи.
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Артем Путинцев