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Акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и ее вооружения проходит напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на акции протеста собрались десятки человек с плакатами, которые выражают протест против вооружения Киева и призыв о начале переговоров без предварительных условий. Также есть плакаты с призывами о роспуске НАТО.
Сообщается, что движение «Человечество за мир» — инициатор происходящей акции. Участники протеста собрались также и для того, чтобы почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США».
Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев заявил, что США «во имя торжества глобального Содома» готовы воевать с РФ до последнего украинца, поляка или литовца. Он также отметил, что американское преступление против Японии ничем не оправдано.
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Сообщается, что движение «Человечество за мир» — инициатор происходящей акции. Участники протеста собрались также и для того, чтобы почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США».
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Екатерина Коршунова