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В Нью-Йорке напротив ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия

06 августа 2023, 21:30

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и ее вооружения проходит напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на акции протеста собрались десятки человек с плакатами, которые выражают протест против вооружения Киева и призыв о начале переговоров без предварительных условий. Также есть плакаты с призывами о роспуске НАТО.

Сообщается, что движение «Человечество за мир» — инициатор происходящей акции. Участники протеста собрались также и для того, чтобы почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США».


Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев заявил, что США «во имя торжества глобального Содома» готовы воевать с РФ до последнего украинца, поляка или литовца. Он также отметил, что американское преступление против Японии ничем не оправдано.

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#запорожье
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В Краснодарском крае в ДТП погибли четыре человека
06 августа 2023, 21:20

Фото: iStock/ Motortion

Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с четырьмя легковыми автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.
Отмечается, что ЧП произошло на 16-м километре трассы «Тамань-Веселовка» в Темрюкском районе. В ведомстве сообщили, что в двух автомобилях скончались водители и пассажиры, в двух других машинах трое человек пострадали.

Напомним, ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля «Шкода» в районе Кронштадтского бульвара. По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.

Водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, задержали. Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до двенадцати лет тюремного заключения.

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#уголовное дело
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#водители
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#чат
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Задержан водитель, который насмерть сбил ребёнка в Москве
06 августа 2023, 21:02

Фото: iStock/Rawf8

Водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, задержали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до двенадцати лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля «Шкода» в районе Кронштадтского бульвара. По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.

Водитель выходил из машины и пытался поднять пострадавшего, но после решил уехать. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном автомобиле. На месте происшествия работают оперативные службы. 

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Подросток утонул в реке после побега из детского лагеря в Волгоградской области

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#авария
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#уголовное дело
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#лагеря
#водитель
#происшествия
#машины
#чат
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В Абхазии изъяты тысячи литров несертифицированного алкоголя
06 августа 2023, 19:45

Фото: istockphoto/bhofack2

Крупную партию несертифицированного алкоголя (3,5 тысячи литров) изъяли в Гагрском районе Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.
На прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли алкоголь и признали его непригодным к употреблению. Вся продукция будет уничтожена.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост потребления алкоголя. При этом россияне больше всего предпочитают слабоалкогольные напитки, пиво и пивную продукцию. Об этом «Радио 1» рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По словам эксперта, главным алкогольным напитком у россиян считается пиво. В общем объёме потребления этот вид алкоголя занимает все 80%.

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#алкоголь
#туризм
#полиция
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Иномарка сбила ребенка на большой скорости в Москве
Мужчина на иномарке сбил ребенка и скрылся с места ДТП
06 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

Авария с участием автомобиля «Шкода» произошла в районе Кронштадтского бульвара. Об этом сообщает РЕН-ТВ с отсылкой на личный источник.
По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.
 
Водитель выходил из машины и пытался поднять пострадавшего, но после решил уехать. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном автомобиле. Водителя разыскивают. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности ДТП уточняются. 

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Подросток утонул в реке после побега из детского лагеря в Волгоградской области.

Задержан один из участников нападения на инвалида СВО в Забайкалье.

На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего полицейского.
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#водитель
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#машины
#сво
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Подросток утонул в реке после побега из детского лагеря в Волгоградской области
06 августа 2023, 19:32

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального управления СК РФ Дарья Буянова сообщила, что тело 14-летнего подростка, который сбежал из детского лагеря в Волгоградской области, было обнаружено в реке Иловля.
Отмечается, что на погибшем не нашли телесных повреждений. Также отсутствуют признаки криминального характера гибели несовершеннолетнего.

По предварительной информации, в пятницу, 4 августа подросток вместе со своим другом сбежали из детского лагеря в селе Умет в Камышинском районе Волгоградской области. Несовершеннолетние решили искупаться на реке Иловля в необорудованном для плавания месте.

По факту инцидента проводится проверка. 

Напомним, ранее в Москве во время купания в Большом Садовом пруду утонул мужчина. Пропавший по имени Дилшод вместе с другом отдыхал на Большом садовом пруду в Тимирязевском районе, прыгнул в воду и не вынырнул. 

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#подросток
#лагеря
#мужчина
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Задержан один из участников нападения на инвалида СВО в Забайкалье
06 августа 2023, 19:14

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники полиции задержали одного из участников нападения на бойца специальной операции на Украине в селе Нерчинский Завод. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа».
Отмечается, что в отношении 27-летнего мужчины расследуются уголовные дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и уничтожения имущества из хулиганских побуждений.

Напомним, ранее в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края молодые людей жестоко избили безногого ветерана СВО на Украине. Двое злоумышленников пинали его ногами, а ещё 6 участников, среди которых 2 девушки, подбадривали их криками.

Другой участник СВО, тоже без ноги, пытался защитить товарища, но это было бесполезно. Молодые люди называли инвалидов «убийцами», с одного ветерана сорвали и выбросили награды, а другому повредили автомобиль.

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#мужчины
#люди
#чат
#сво
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На Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего полицейского
В Черкассах на Украине задержали мужчину, устроившего стрельбу и ранившего полицейского
06 августа 2023, 18:48

Фото: istockphoto / IndiaUniform

Мужчина открыл стрельбу и ранил полицейского в Черкассах на Украине, передают в полиции Черкасской области.
Сотрудники ведомства сообщили, что в ночь на 6 августа в полицию поступила информация о звуках стрельбы. Правоохранители приехали на место происшествия и застали вооруженного мужчину.  
 
Спецназовец применил табельное оружие и ранил мужчину в ногу. У преступника изъяли охотничье ружье.
 
Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. 

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#ружье
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В Москве и Подмосковье за последние дни утонули минимум 8 человек
06 августа 2023, 18:35

Фото: iStock/Nadezhda1906

Несколько человек умерли на глазах других отдыхающих.
Shot пишет о последних случаях:
 
— 35-летний мужчина отмечал день рождения у Большого Перовского пруда в Новогиреево. В состоянии алкогольного опьянения пошёл купаться. Доплыл до середины пруда и начал тонуть. Его кинулась спасать возлюбленная, но он начал за неё хвататься и топить. Женщина испугалась и поплыла обратно. На помощь отправились выпившие друзья. К тому времени мужчина уже наглотался воды. Чуть позже умер в скорой.
 
— 65-летнего пенсионера вытащили из Школьного озера в Зеленограде. В состоянии клинической смерти он был доставлен в реанимацию. Спасти его не удалось.
 
— В Ульяновском лесопарке утонул 42-летний житель Бурятии. Мужчину нашли в воде уже мёртвым в купальных плавках.
 
— В Мытищах скончался девятиклассник. Вместе с братом они поплыли на матрасе по Пироговскому водохранилищу. Парень прыгнул в воду и больше не вынырнул. Труп позже обнаружили на глубине 2 метров.
 
— Житель Серпухова отправился купаться в реку под Шуруповским мостом, и увидел проплывающий труп. Его личность установлена. Им оказался 63-летний уроженец Николаевской области.
 
— В посёлке Радужный в реке Коломенке утонул 66-летний уроженец Белоруссии. На нём были рубашка и джинсы. Следов насильственной смерти не обнаружено.
 
— В Малаховке погиб 17-летний студент, который в одиночку решил искупаться в Малаховском озере.
 
— В посёлке Новосиньково туристы заметили тонущего на плотине 15-летнего подростка. Спасти его не успели.

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#подмосковье
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В Петербурге мужчина с гранатой напал на подростков-фурри
В Удельном парке Петербурга мужчина с гранатой напал на подростков-фурри
06 августа 2023, 18:26

Фото: istockphoto / ovbelov

В Удельном парке Санкт-Петербурга злоумышленник со страйкбольной гранатой напал на группу фанатов фурри, передает «Фонтанка» со ссылкой на одного из участников встречи.
Уточняется, что молодые люди решили устроить пикник и в какой-то момент заметили в парке мужчину в балаклаве. Вдруг мужчина выдернул чеку, после чего прогремел взрыв. 
 
Преступник получил повреждение пальца, его задержали правоохранители. Мотив нападения выясняется. 
 
Отметим, что фурри, это люди, которые увлекаются человекоподобными существами и животными. 

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