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В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга

09 октября 2023, 01:53
Фото: iStock/ismagilov

Фото: iStock/ismagilov

В Нью-Йорке близ постпредства Израиля при ООН проходят два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что две толпы с флагами расположились по разные стороны от дороги, митингующих разделяет полицейский кордон.

Люди с флагами Израиля требуют освобождения заложников, в то время, как сторонники Палестины скандируют "Свободу Палестине".


Сотрудники полиции контролируют ситуацию и не допускают столкновений.

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«Как карточный домик»: В Сети появились кадры обстрела 13-этажного дома в секторе Газа
Журналист Исбаита поделился кадрами обстрела 13-этажного дома в секторе Газа
09 октября 2023, 01:14

Фото: РИА Новости/Тарек Алиян

В секторе Газа ударами израильской армии 13-этажное здание сравняли с землей за считанные секунды. Соответствующим кадрами журналист Ибрагим Исбаита поделился с «Известиями».
Прилёт снарядов по высотке удалось заснять с близкого расстояния 7 октября. На кадрах запечатлено, как многоэтажное здание от нескольких ударов сложилось как карточный домик.



По словам журналиста, в момент происходящего он и его коллеги находились на крыше одного из зданий в центре города. Исбаит подчеркнул, что этот день стал худшим за всю его карьеру.

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#сша
#здание
#израиль
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В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку
09 октября 2023, 00:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Липецке из-за сильного ветра упали более 20 деревьев, одно из них травмировало девочку. Сейчас ребёнок госпитализирован в областную детскую больницу, сообщила в Телеграм-канале мэр города Евгения Уваркина.
«По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток. Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь», — говорится в публикации.
Уваркина добавила, что из-за упавших деревьев повреждения получили одиннадцать автомобилей, детская площадка и ​забор частного дома. Отмечается, что рабочие уже занимаются уборкой упавших деревьев.

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#ребёнок
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В Киеве и ещё шести областях Украины объявили воздушную тревогу
09 октября 2023, 00:24

Фото: iStock/LeMusique

В столице Украины, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
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#воздушная тревога
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В ХАМАС сообщили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля
Al-Ghad: ХАМАС заявил, что взяли в плен более 100 граждан Израиля
09 октября 2023, 00:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Более 100 граждан Израиля взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Среди них высокопоставленные военные, сообщил член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук.
«Более ста. Среди них есть высокопоставленные офицеры», — цитирует Al-Ghad слова Абу-Марзука.

Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.

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#израиль
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#оон
#ракеты
#совбез
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TJP: Не менее 260 трупов нашли на юге в Израиле после фестиваля Nature Party
08 октября 2023, 23:06

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израильские волонтёры обнаружили в кибуце Реим, где проходил фестиваль под открытым небом, не менее 260 тел. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на волонтёрскую общественную организацию ЗАКА.
«По меньшей мере 260 тел были найдены в районе вечеринки в Реиме, где террористы ХАМАСА устроили резню», — цитирует издание слова представителя ЗАКА.

До тех пор, пока боевики палестинского движения ХАМАС не прибыли на праздник, погибшие танцевали и веселились. Предварительно, в ​участников мероприятия стреляли радикалы. Другая информация в настоящее ​время отсутствует.

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#израиль
#погибшие
#террористы
#мероприятия
#информация
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Электричка столкнулась с автомобилем на ж/д переезде в Подмосковье
МЖД: электричка столкнулась с легковушкой на ж/д переезде
08 октября 2023, 21:42

Фото: iStock/iv-serg

Электричка, следующая из Москвы в Монино, столкнулась с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в своём Telegram-канале.
Уточняется, что водитель автомобиля выехал на переезд во время приближения к нему поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать.

В результате происшествия никто не пострадал, поезд остался на рельсах. Однако из-за перекрытия путей часть электричек ярославского направления в сторону области следуют с опозданием.

В пресс-службе призвали водителей внимательнее пересекать ж/д пути. На переезде в ускоренном режиме ведутся необходимые работы, чтобы как можно быстрее электрички могли вернуться к расписанию.

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#подмосковье
#авария
#электричка
#мжд
#автомобиль
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Генпрокуратура Украины начала проверку по факту избиения мужчин в военкомате
08 октября 2023, 20:30

Фото: РИА Новости/Стрингер

Прокуратура Украины начала уголовное производство по делу об избиении призывников работниками военкомата в Тернополе. Об этом сообщил офис Генерального прокурора Украины в своём Telegram-канале.
Ранее украинские журналисты опубликовали видео, на котором видно как двое мужчин в военной форме избивают двоих гражданских. Действие по предварительным данным происходит в военкомате Тернополя. 

По сообщениям Генпрокуратуры, удалось выяснить, что мужчины в камуфляже действительно работают в военкомате, поэтому их действия расцениваются как превышение полномочий в период военного положения.

Прокомментировал эту ситуацию мэр Тернополя Сергей Надал. На своей странице в Facebook* он призвал всех сотрудников военных комиссариатов уважительнее относиться к призывникам.

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#украина
#военком
#прокуратура
#уголовное дело
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В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы
На Урале тело пенсионера пять дней пролежало у больницы, в которую он обратился
08 октября 2023, 17:43

Фото: iStock/FlyMint Agency

Тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.

В настоящее время проводится проверка по факту качественного оказания медицинских услуг. К делу подключатся и специалисты местного отделения Росздравнадзора.

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#больница
#смерть
#проверка
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Между Финляндией и Эстонией экстренно перекрыли подводный газопровод
Gasgrid Finland: между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод
08 октября 2023, 11:30

Фото: iStock/Polina-Petrenko

Из-за возможной утечки между Финляндией и Эстонией перекрыли газопровод. Об этом сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
Уточняется, что в районе двух часов ночи Gasgrid Finland и эстонский оператор Elering обнаружили резкое падение давления в подводном газопроводе между государствами. Тогда было принято решение перекрыть его.

В настоящее время устанавливаются причины столь резкого падения давления. 

Также в финской компании отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.

Ранее аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что строить полноценную газовую инфраструктуру в Турции ещё рано. 

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#финляндия
#эстония
#газопровод
#закрытие
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