В Нью-Йорке сторонники Израиля и Палестины митингуют друг напротив друга

Фото: iStock/ismagilov
В Нью-Йорке близ постпредства Израиля при ООН проходят два митинга - сторонников Израиля и выступающих за Палестину. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что две толпы с флагами расположились по разные стороны от дороги, митингующих разделяет полицейский кордон.
Люди с флагами Израиля требуют освобождения заложников, в то время, как сторонники Палестины скандируют "Свободу Палестине".
Сотрудники полиции контролируют ситуацию и не допускают столкновений.
Читайте также:
«Как карточный домик»: В Сети появились кадры обстрела 13-этажного дома в секторе Газа
В ХАМАС сообщили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля
США отправили в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford
Люди с флагами Израиля требуют освобождения заложников, в то время, как сторонники Палестины скандируют "Свободу Палестине".
Читайте также:
«Как карточный домик»: В Сети появились кадры обстрела 13-этажного дома в секторе Газа
В ХАМАС сообщили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля
США отправили в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford
Диана Аванесян