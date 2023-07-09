В Нью-Йорке 21-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибший

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21-летний мужчина на скутере открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб, трое с ранениями госпитализированы.
Один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы, устроенной мужчиной на скутере в Нью-Йорке, сообщает полиция Нью-Йорка.
Погибшим оказался 87-лений мужчина, заявили в полиции.
Стрелявшего задержали. Его мотивы неизвестны. По предположениям следователей, действия мужчины были случайными.
Расследование продолжается.
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Мария Фирсова