В ОАЭ ликвидировали крупный пожар в жилой высотке

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В Сети опубликована видеозапись, на которой видна полностью обгоревшая сторона высотки. О том, что пожар сложный, также говорит личное директора полиции Аджмана генерала Абдаллы аль-Матруши и начальника службы гражданской обороны Аджмана Джасема аль-Марзуки.
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