В ОАЭ няня украла деньги, которые россиянка откладывала с 16 лет на квартиру

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
32-летняя Ксения несколько лет назад переехала в ОАЭ с 6-летним сыном и планировала купить квартиру.
Baza пишет, что девушка работала фитнес-тренером и за короткое время наработала приличную базу клиентов в ОАЭ. Девушка полностью посвятила себя работе: вела тренировки с 5 утра и до полуночи. Она очень хотела накопить на недвижимость и закрепиться в Дубае.
Для 6-летнего сына девушка нашла няню в социальных сетях. Два года женщина приглядывала за ребёнком, жила вместе с семьёй и отлично со всеми ладила.
Недавно девушка продала всю недвижимость в России, планируя купить квартиру в Дубае. Она полетела в Санкт-Петербург, сняла наличные, которую копила с 16 лет, и вернулась в Эмираты. Спрятала деньги в неприметном пакете и отправилась на работу.
Спустя несколько часов после этого, когда женщина вернулась домой, её встретил сын в слезах. Оказалось, что няня перевернула всю квартиру, нашла деньги, а потом собрала свои вещи и исчезла вместе с 15 млн рублей.
По мнению девушки, мошенница действовала по отработанной схеме и ждала, появления в доме больших денег. Женщину всё ещё не нашли.
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Для 6-летнего сына девушка нашла няню в социальных сетях. Два года женщина приглядывала за ребёнком, жила вместе с семьёй и отлично со всеми ладила.
Спустя несколько часов после этого, когда женщина вернулась домой, её встретил сын в слезах. Оказалось, что няня перевернула всю квартиру, нашла деньги, а потом собрала свои вещи и исчезла вместе с 15 млн рублей.
По мнению девушки, мошенница действовала по отработанной схеме и ждала, появления в доме больших денег. Женщину всё ещё не нашли.
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Мария Фирсова