В Обнинске пожарный камаз столкнулся с маршруткой, пострадал ребенок

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В Обнинске пожарный камаз столкнулся с пассажирской маршруткой, пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, ДТП произошло на 105-м километре Киевского шоссе.
По предварительным данным, водитель маршрутки хотел проскочить на красный свет, однако, угодил прямо под бампер пожарной машины. Из крайнего правого ряда водитель микроавтобуса вылетел на перекрёсток ровно в тот момент, когда пожарные ехали с включёнными маячками на вызов в Калугу.
В результате, травмы получили пятеро взрослых и пятилетняя девочка. Всех госпитализировали в местную больницу.
Подробности аварии устанавливаются.
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По предварительным данным, водитель маршрутки хотел проскочить на красный свет, однако, угодил прямо под бампер пожарной машины. Из крайнего правого ряда водитель микроавтобуса вылетел на перекрёсток ровно в тот момент, когда пожарные ехали с включёнными маячками на вызов в Калугу.
Подробности аварии устанавливаются.
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Евгения Парфентьева