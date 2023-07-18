В Одессе и Николаеве произошли взрывы

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В Николаеве и Одессе раздались взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».
«Николаев, был слышен мощный взрыв», — говорится в публикации.
По предварительным данным, сработала система ПВО. Другие подробности в настоящее время неизвестны.
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Диана Аванесян