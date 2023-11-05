В Одессе снова звучат взрывы

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В Одессе уже второй раз за последние часы раздаются взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua». Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на территории Одесской области Украины объявлена воздушная тревога.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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