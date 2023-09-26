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ТСН: В Одесской области раздались взрывы

26 сентября 2023, 02:52
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

В Одесской области Украины раздалось несколько взрывов после объявления там воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.

По его данным, речь идёт о работе средств украинской противовоздушной обороны, поскольку группа беспилотников приближается к портам Измаил и Рени на Дунае.

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#взрывы
#одесса
#украина
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СК: Жительницу Пензы приговорили к 10 годам за попытку убить собственного внука
26 сентября 2023, 02:31

Фото: iStock/Fedorovekb

Пензенский суд приговорил 45-летнюю местную жительницу к 10 годам лишения свободы за покушение на 10-месячного внука. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в своём Telegram-канале.
Как установили следователи, в марте 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая решила убить собственного 10-месячного внука, раздражавшего её своим криком. Матери мальчика она планировала сказать, что тот задохнулся во сне.

Женщина обхватила ногами шею ребёнка и начала сдавливать, но была остановлена своей дочерью, которая как раз в этот момент вошла в комнату.

«Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили в СК. Также в ведомстве добавили, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество и продажу наркотиков.

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#дети
#следственный комитет
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В Томске мужчина убил трех родственников и сдался полиции
26 сентября 2023, 02:27

Фото: iStock/blinow61

В Томске 53-летний мужчина убил трех родственников, после чего сдался правоохранителям. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МВД.
«В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томск поступило сообщение от жителя села Дзержинское о том, что он совершил преступление. По адресу его проживания прибыли полицейские патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 53-летний мужчина», — цитирует издание сообщение ведомства.

Задержанный признался в убийстве трёх родственников, тела которых были обнаружены по адресу проживания мужчины.

Уточняется, что убитыми оказались 81-летняя мать подозреваемого, 47-летняя сестра и 18-летний племянник. У всех были обнаружены огнестрельные ранения.

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#преступление
#мать
#полицейские
#мужчина
#тела
#убийство
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На Кубани учителю дали 12 лет тюрьмы за передачу подросткам наркотиков
26 сентября 2023, 01:34

Фото: iStock/OlFedv

В Краснодарском крае бывшему преподавателю иностранного языка суд назначил 12 лет колонии строгого режима за то, что он подсадил двух подростков на наркотики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.
Уточняется, что мужчина ранее преподавал иностранные языки в Кореновском районе. Весной 2022 года подсудимый уговорил подростков 16 и 17 лет употребить у него в квартире синтетический наркотик внутривенно. После этого у школьников появилась наркотическая зависимость. Кроме того, один из юношей был госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом постинъекционная флегмона правого плеча.

«Прокурор Кореновского района поддержал государственное обвинение в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении двух преступлений по пунктам «а, б» ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств, что повлекло тяжкие последствия) УК РФ. Ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует агентство сообщение ведомства.

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#ук
#обвинение
#мужчина
#ск
#рф
#учитель
#наркотики
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МО РФ: Ещё два украинских беспилотника сбиты над Курской областью
26 сентября 2023, 00:34

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Еще два украинских дрона сбили в небе над Курской областью около 23:00 по мск. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее сообщалось о том, что около 22:30 по мск средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа.

Вечером 25 сентября средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.

Кроме того,в российском военном ведомстве сообщили, что сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты сразу четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#украина
#бпла
#беспилотник
#минобороны рф
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Власти Карабаха назвали количество пострадавших при взрыве на заправке
Власти Нагорного Карабаха: При взрыве на заправке пострадали более 200 человек
25 сентября 2023, 23:47

Фото: iStock/dzika_mrowka

Власти Нагорного Карабаха заявили о более чем 200 пострадавших при взрыве на складе с топливом на заправке Степанакерта. В этой ситуации в регионе не хватает медучреждений, чтобы помощь могли получить все.
«Число пострадавших при взрыве на складе топлива превышает 200 человек. Состояние здоровья большинства людей тяжелое или крайне тяжелое. Медицинских возможностей Нагорного Карабаха недостаточно. 

Санитарная авиация должна немедленно прибыть в республику, чтобы спасти жизни людей», — написал в соцсети X (бывший Twitter) уполномоченный по правам человека в Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян. 
Как сообщила позже пресс-служба армянского Минздрава, погода не позволяет доставить пострадавших от взрыва из Карабаха в Армению, однако «ведется активная работа по организации транспортировки раненых на вертолете».

Напомним, что взрыв произошел вечером 25 сентября вблизи автомобильной трассы Степанакерт — Аскеран. Как уточнила депутат парламента НКР Метаксе Акопян, на заправке, где произошел взрыв, выдавали бензин людям, выезжающим в Армению. Причины взрыва не называются.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Целью операции стало пресечение «широкомасштабных провокаций» и разоружение и вывод армянских войск с территории региона.


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#взрыв
#азс
#пострадавшие
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СК: Отец, убивший сыновей в Омской области, ранее угрожал им и избивал супругу
25 сентября 2023, 23:09

Фото: iStock/blinow61

В Омской области мужчина, убивший брата жены и своих сыновей, до этого избивал супругу и угрожал своей семье убийством. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по региону.
Убийство произошло в селе Любино 24 сентября. 36-летний местный житель поссорился с супругой, настаивающей на разводе. В ходе конфликта он застрелил из охотничьего ружья двух своих сыновей трёх и пяти лет, 27-летнего брата жены, после чего покончил с собой. Его 30-летняя жена и дети в возрасте одного и семи лет смогли скрыться. Расследование дела контролирует лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В ходе следственных действий выяснилось, что июле 2021 года мужчина уже совершал противоправные действия в отношении одного из сыновей. После ссоры с женой он вывез ребёнка в лес, где угрожал ему ружьём.

«За данное правонарушение 30 июля 2021 года он был привлечен к административной ответственности по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», однако сотрудниками органов системы профилактики не были приняты необходимые дополнительные меры профилактического характера», — проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, супруга рассказал, что он неоднократно избивал её на почве ревности, в связи с чем она решила подать на развод.

Мужчину в сентябре 2022 года сняли с профилактического учета за примерное поведение, вернув изъятое ружье.

«Учитывая данные обстоятельства, следствием возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Любинского района Омской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного «халатность», — добавили в региональном СУСК.

В настоящее время сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства происшествия. Виновные должностные лица устанавливаются.

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#ск рф
#расследование
#ружье
#бастрыкин
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Минобороны: Российские ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Курской областью
25 сентября 2023, 23:02

Фото: iStock/Daria_Nipot

В Курской области сбили два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России. Ранее о том, что в Курском районе работает система противовоздушной обороны, написал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее Минобороны рассказало о том, что вечером 25 сентября средствами ПВО было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Белгородской областью. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.

Кроме того,в российском военном ведомстве сообщили, что сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты сразу четыре беспилотника вооружённых сил Украины.

Удары по приграничным регионам РФ, включая Крым, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#беспилотник
#бпла
#пво
#минобороны рф
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Сириец убил россиянку в турецком городе Эрзурум
Hürriyet: россиянку убили осколком стекла в Турции
25 сентября 2023, 19:58

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Россиянка погибла в Турции от ножевых ранений, которые возможно нанёс её молодой человек из Сирии. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Происшествие случилось 20 сентября в турецком городе Эрзурум. 32-летняя гражданка России Анастасия Емельянова более полугода назад познакомилась в интернете с 29-летним сирийцем Низаром А., который работает баристой в кофейне. 

Уточняется, что Низар А. обратился к соседям своей девушки, которые вызвали скорую и полицию. После обследования девушки была констатирована смерть.

Самого Низара А. задержала полиция. По показаниям соседей Емельяновой, мужчина никогда ранее не приходил к ней, а арендодатель её квартиры заявил, что девушка снимала жильё только для себя.

После проведённого допроса выяснилось, что мужчина нанёс девушке ранения осколком стекла. Это произошло из-за вспыхнувшей между ними ссоры. Низар А. Не сразу признал свою вину, долго утверждая, что девушка якобы случайно порезалась. 

Теперь уроженцу Сирии нужно будет представить перед судом, который выдвинет наказание.

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#убийство
#россия
#турция
#сирия
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Российский актёр Артём Ткаченко стал жертвой мошенников
РИА Новости: актёр Ткаченко перевёл мошенникам 25 млн рублей
25 сентября 2023, 19:43

Фото: iStock/PUGUN SJ

Российский актёр Артём Ткаченко стал жертвой мошенников, вложив крупную сумму в криптобизнес. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что 24 сентября Ткаченко подал заявление в полицию, в котором сообщил, что передал 25 млн рублей своему партнёру по бизнесу. Но в ответ не получил ожидаемых выплат, поэтому подозревает, что стал жертвой мошенников.

В пресс-службе МВД заявили, что в настоящее время по этому делу проводится проверка. После уточнения всех обстоятельств случившегося будет принято решение в соответствии в законом РФ.

Уточняется, что Ткаченко потерял 200 тыс долларов и шесть миллионов рублей. Он вложил эти деньги в криптобизнес.

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#мошенники
#актёр
#криптовалюта
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