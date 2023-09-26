ТСН: В Одесской области раздались взрывы

Фото: iStock/RamonCast
В Одесской области Украины раздалось несколько взрывов после объявления там воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
Ранее сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
Читайте также:
ТАСС: В шести областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской области прозвучало четыре взрыва
Во Львовской области после взрыва загорелся промышленный объект и склады
Артем Путинцев