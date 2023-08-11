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В Одинцове локализовали пожар на складе

ГУ МЧС: в Одинцове локализовали пожар на площади в две тысячи квадратных метров
11 августа 2023, 00:55

Фото: istockphoto.com/Diy13

На складе в Одинцове (Московская область) произошел пожар площадью 2 тысячи кв. м. К настоящему моменту спасатели смогли локализовать возгорание, информировала пресс-служба регионального МЧС.

«На складе в Одинцове начался пожар. К 23.53 огонь был ограничен на территории в 2 тысячи кв. м. Пока нет данных о пострадавших. Подробности уточняются», — уточнил представитель службы.
Согласно доступным сведениям, на указанной территории расположены склад, логистическая фирма и пункт приема поддонов. Одинцовская прокуратура контролирует процесс установления всех нюансов произошедшего. Причину пожара определит специализированная пожарная экспертиза.

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#пожар
#прокуратура
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Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье
Коджа сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье
11 августа 2023, 00:25

Фото: istockphoto / SteveCollender

В результате землетрясения в провинции Малатья (Турция) получили травмы 23 человека, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о магнитуде землетрясения в 5,6, тогда как турецкое Управление по чрезвычайным происшествиям (AFAD) указало на магнитуду 5,3 с глубиной эпицентра 7 километров.

«Из обновленной информации следует, что 22 пострадавших находятся в Малатье и один в Адыямане из-за падений с высоты», — сообщил Коджа в соцсети X (ранее известной как Twitter).
Он также упомянул, что к месту происшествия отправлены 21 бригада скорой помощи для оказания медицинской поддержки пострадавшим.

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На территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв
Очевидцы: на территории военной базы США на северо-востоке Сирии прогремел взрыв
10 августа 2023, 23:22

Фото: iStock/Leonid Ikan

На территории американской военной базы в сирийской провинции Эль-Хасеке прогремел мощный взрыв, сообщили очевидцы РИА Новости.
Инцидент произошел в районе нефтяного месторождения Эль-Джабса, которое служит базой для американских военных. По данным свидетелей, над базой идет дым.

США держат под контролем ряд территорий в северной и северо-восточной частях Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где расположены главные нефтяные и газовые месторождения страны. Дамаск регулярно осуждает присутствие американцев на своей территории, считая это оккупацией и нарушением суверенитета с целью незаконного изъятия нефти.

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#сша
#женщина
#страны
#инцидент
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В Австралии собаки динго покусали туристов
10 августа 2023, 22:03

Фото:istockphoto/ozflash

На австралийском острове К’гари собаки динго напали на двух туристов.
Daily Mail пишут, что инциденты случились на австралийском острове К’гари (ранее известном как остров Фрейзер).
 
Собака-динго вцепилось в лицо женщине, а другую туристку животное укусило за бедро. Она отказалась от лечения. Служба охраны парков и дикой природы Квинсленда начала расследование произошедшего и просит людей сохранять бдительность.
 
Агрессивные дельфины напали на людей на японском пляже. Млекопитающие искусали их и переломали кости.

Утром 60-летний мужчина и его друг купались в нескольких метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. В этот момент неожиданно на пожилого японца напал дельфин, который сломал 3 ребра мужчине и укусил за руки. Этим же утром дельфин искусал 40-летнего мужчину в Михаме.

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#австралия
#собака
#остров
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Девушка провалилась с головой под воду в огромную яму на дороге в Брянске
10 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/Alex Milan

В Брянске девушка провалилась в дорожную яму, которая была скрыта под водой во время ливня. Об этом сообщает «БрянскToday».
Отмечается, что инцидент произошел на улице Дуки. Яма образовалась из-за проведения дорожных работ. 

Сообщается, что ограждение, которое изначально было поставлено рядом с ямой, сдуло сильным ветром. 

По предварительной информации, жительница Брянска не пострадала и самостоятельно смогла выбраться из котлована.

Напомним, ранее в Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.

Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.

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#домодедово
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#инцидент
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Прокурор напал на адвоката в центре Северодвинска
«112»: Прокурор ударил адвоката и повалил его на землю в центре Северодвинска
10 августа 2023, 20:40

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

В центре Северодвинска, прокурор встретил на улице знакомого адвоката, ударил его и повалил на землю. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, мужчины ранее были знакомы.  

Прибыв в город по работе, правозащитник шел по центральной улице и говорил по телефону. В какой-то момент, его повалил на землю мужчина, который оказался прокурором города. Представитель ведомства стал упрекать адвоката в недобросовестной работе и пригрозил испортить ему карьеру.  

После произошедшего, потерпевший обратился в полицию с заявлением и предоставил записи с камер видеонаблюдения. Прокурор отправлен в отставку, однако, дело в отношении него заведено не было. 
  
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#город
#жители
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Квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса
10 августа 2023, 20:36

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Гарибальди, д. 11. В результате возгорания было нарушено остекление нескольких оконных проемов на балконе.

Сообщается, что пострадавших нет. Пожар удалось потушить.

Напомним, ранее в Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.

Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.

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#крыша
#мчс
#москва
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Найденная мёртвой в Каменск-Уральском 16-летняя школьница могла скончаться от отравления
10 августа 2023, 19:49

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Папа 16-летней школьницы, труп которой обнаружили в лесополосе в Каменске-Уральском (Свердловская область), сообщил, что его дочь умерла от отравления неизвестным синтетическим веществом.
Новостной портал Е1 приводит его комментарий:
 
«Синтетический препарат. Заключение будет через месяц, когда вещество это выявят», —сказал отец.
 По предварительной версии, девочка отравилась синтетическим препаратом, каким именно, станет известно позже.
 
Также следователи рассматривают версию, что неизвестные злоумышленники могли встретить девушку или устроить ей засаду. Отец погибшей школьницы в версию самоубийства верить отказывается.

Ранее, 9 августа, появилось сообщение о пропаже 16-летней девушки. Труп обнаружили полицейские во время поиска.

По данным E1.RU, школьница приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 8 августа поздно вечером. Её дорога пролегала через лесопарк в направлении дома. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

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#школьники
#полиция
#отравление
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В Дубне спасатели достали из западни попавшую туда ласточку
10 августа 2023, 19:22

Фото: Istockphoto / Wirestock

Работники пожарно-спасательной службы Мособлпожспаса вызволили птицу, застрявшую в вентиляционной системе многоквартирного дома в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Она услышала в ванной комнате за ревизионным люком шум, похожий на хлопанье крыльев. Извлечь самостоятельно непрошенного гостя из западни она побоялась.

На месте вызова спасатели открыли дверцу, за которой находились инженерные коммуникации, и аккуратно поймали птицу. Пленница оказалась ласточкой. В тесном пространстве она не пострадала.
 
Птицу вынесли на улицу и выпустили на волю.

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#дубна
#московская область
#подмосковье
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Пожарные ликвидировали пожар в новостройке Rosa Rossa в центре Москвы
10 августа 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/Diy13

Пожар, произошедший на крыше элитного ЖК Rosa Rossa в центре Москвы на Зубовской улице, ликвидирован. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что сейчас компетентными органами проводится проверка по факту происшествия.

До этого, пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Отмечалось, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствовала. Площадь пожара также была неизвестна.

А в подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Сообщалось, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами.

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#пожар
#скорая пожарные
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#происшествия
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