В Одинцове локализовали пожар на складе

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На складе в Одинцове (Московская область) произошел пожар площадью 2 тысячи кв. м. К настоящему моменту спасатели смогли локализовать возгорание, информировала пресс-служба регионального МЧС.
«На складе в Одинцове начался пожар. К 23.53 огонь был ограничен на территории в 2 тысячи кв. м. Пока нет данных о пострадавших. Подробности уточняются», — уточнил представитель службы.Согласно доступным сведениям, на указанной территории расположены склад, логистическая фирма и пункт приема поддонов. Одинцовская прокуратура контролирует процесс установления всех нюансов произошедшего. Причину пожара определит специализированная пожарная экспертиза.
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Артем Кузьмин