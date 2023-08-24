В офисно-гостиничном комплексе Golden Gate в Москве угроза взрыва

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Посетителям офисно-гостиничного комплекса Golden Gate в центре Москвы сообщили об угрозе взрыва и попросили срочно покинуть здание. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, посетители и персонал отеля были эвакуированы в связи с угрозой взрыва. По громкой связи было сообщено о взрывном устройстве, которое, якобы, заложено в здании.
На место происшествия вызваны экстренные службы. Информация о бомбе в отеле проверяется.
Также сообщается о людях, одетых в черные костюмы, которые представляются сотрудниками полиции и препятствуют выходу из здания.
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Анастасия Крестьянова