В Охе четырехлетняя девочка проглотила магниты

Фото: Фотобанк Московской области
На Сахалине хирурги достали из желудка ребенка магниты, которые слиплись
Родителей маленькой девочки не уследили за ней, поэтому она проглотила браслет из маленьких магнитных шариков. Они слиплись прямо в желудке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Сахалинской области.
По данным ведомства, четырехлетняя малышка поступила в медучреждение с жалобами на сильные боли в животе. В итоге, врачи выяснили, что в брюшной полости ребенка есть мелкие магнитные шарики. Инородные тела слиплись, а в желудке образовались более 20 перфоративных отверстий.
С помощью операции, магниты смогли достать. Все перфорированные отверстия были зашиты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что появилось видео момента убийства гендиректора фирмы в Петербурге.
По данным ведомства, четырехлетняя малышка поступила в медучреждение с жалобами на сильные боли в животе. В итоге, врачи выяснили, что в брюшной полости ребенка есть мелкие магнитные шарики. Инородные тела слиплись, а в желудке образовались более 20 перфоративных отверстий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что появилось видео момента убийства гендиректора фирмы в Петербурге.
Татьяна Лаврова