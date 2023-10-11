В Омске 19-летнего россиянина осудили на 2,6 года за лжеминирование

В Омске советский районный суд приговорил 19-летнего местного жителя к 2,5 года лишения свободы за лжеминирование школ и детских садов в десяти российских регионах. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.