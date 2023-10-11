В Омске 19-летнего россиянина осудили на 2,6 года за лжеминирование

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В Омске советский районный суд приговорил 19-летнего местного жителя к 2,5 года лишения свободы за лжеминирование школ и детских садов в десяти российских регионах. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Омича признали виновным по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Его также обязали пройти амбулаторное лечение в психиатрическом стационаре. С молодого человека взыскали 2 млн руб. в качестве возмещения материального ущерба и взяли под стражу в зале суда.
Судом установлено, что весной 2021 года фигурант дела, являясь учеником десятого класса, с мобильного телефона и домашнего компьютера зарегистрировал несколько адресов электронных почт. Позднее он отправил с них 204 письма с ложными сообщениями о якобы заложенных в детских садах, школах и госучреждениях взрывных устройствах.
Сотрудники ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД вычислили молодого человека, который объяснил свои действия местью двум одноклассницам, смеявшимся над ним. Поддельные почты он зарегистрировал на имена их отцов.
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Судом установлено, что весной 2021 года фигурант дела, являясь учеником десятого класса, с мобильного телефона и домашнего компьютера зарегистрировал несколько адресов электронных почт. Позднее он отправил с них 204 письма с ложными сообщениями о якобы заложенных в детских садах, школах и госучреждениях взрывных устройствах.
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Диана Аванесян