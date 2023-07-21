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В Омске боец спецназа «Гром» прострелил себе ногу

21 июля 2023, 20:07

Фото: istockphoto/somboon kaeoboonsong

Спецназовец «Грома» прострелил себе ногу, попав в крепление мишени. Пуля отрикошетила прямо в мужчину.
Baza пишет, что ЧП случилось во время обычных учебных стрельбищ с автоматом Калашникова.

Боец тренировался вести огонь стоя, после чего перешёл в позицию «с колена» и вдруг почувствовал резкую боль. Оказалось, пуля вместо мишени угодила в её крепление и, отрикошетив в ногу, сломала бедренную кость.


Сотрудника «Грома» госпитализировали. Он будет восстанавливать простреленную ногу под наблюдением врачей.

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#Омск
#Гром
#пуля
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В Мадриде экоактивисты остановили работу аэропорта, приклеив себя к взлетно-посадочной полосе
21 июля 2023, 19:53

Фото: istockphoto/Photofex

Экоактивисты движения Futuro Vegetal приклеили себя к взлетно-посадочной полосе мадридского аэропорта.
2 девушки прошли мимо охраны прямиком к взлетно-посадочной полосе. Там испанки приклеили руки к асфальту и парализовали движение.
 
После чего девушки развернули плакат с надписью: «Объединенный народ действует без партии». Они считают, что гражданам нужно объединиться, чтобы бороться с климатическими изменениями независимо от результатов скорых выборов.
 
Сотрудники аэропорта временно закрыли территорию для полетов. Экоактивисток задержали.

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#Мадрид
#экоактивисты
#аэропорт
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В Сочи спасатели обнаружили в море тело мужчины, который пропал 17 июля
21 июля 2023, 19:30

Фото: iStock/DK Media

Спасатели достали 20 июля из моря труп мужчины, который пропал 17 июля в акватории Сочи.
Об этом сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ в Telegram-канале.
 
По данным спасателей, мужчина пропал 17 июля в Лазаревском районе Сочи. За помощью обратился его брат. По его словам, во время купания родственник исчез из виду. При этом молодой человек не умел плавать.
 
Погибшего нашли на расстоянии 400 м от берега в районе пансионата «Горный воздух».

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#Сочи
#ЧП
#море
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В США мать попыталась нанять киллера для убийства трёхлетнего сына
21 июля 2023, 19:03

Фото: istockphoto/burcu saritas

Жительница Майами, штат Флорида, пыталась нанять киллера, чтобы устранить трёхлетнего сына и попалась.
NBC Miami сообщает, что 18-летняя Жасмин Паес воспользовалась пародийным сайтом, который посвящен поиску исполнителей для совершения преступлений. В своей заявке она попросила контрагента помочь устранить 3-летнего сына до конца недели.
 
Девушка отправила фото мальчика и указала точное место его нахождения. У владельца сайта возникли подозрения, что женщина всерьёз решила избавиться от сына. Мужчина обратился в полицию.  
 
«Когда есть возможность проверить имена и адреса, удостовериться, что намеченная цель проживает по указанному адресу, — это для меня красный флаг», — объяснил Роберт Иннес, который является владельцем сайта.
Мужчина несколько раз обращался в полицейское управление Майами-Дейд, но его перенаправляли в общественную организацию, которая специализируется на анонимных сообщениях о преступной деятельности. но он всё-таки добился своего. 
 
Полицейские арестовали Паес. Её обвинили в подстрекательстве к совершению преступления и незаконном использовании средств связи. Девушке установили залог размером 15 тысяч долларов и запретили приближаться к сыну. Ребёнка передали родственникам.

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#сын
#киллер
#убийство
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На Кубани мужчина из ревности убил подругу
Суд в Туапсе вынес приговор мужчине, убившему свою подругу
21 июля 2023, 18:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Туапсинский городской суд вынес приговор мужчине, который из ревности убил свою подругу и ранил знакомого, сообщает «Кубанские новости».
Убийство произошло вечером 1 ноября 2022 года. В Туапсе 43-летний местный житель из ревности убил свою подругу, а затем ранил ее знакомого. Женщина скончалась на месте, а мужчина, с ножевыми ранениями на шее, смог сбежать и выжил.  

Подсудимый сознался в преступлении.  

Сегодня суд вынес убийце приговор. Ближайшие 15 лет он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.  

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.  

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#Туапсе
#Убийство
#Суд
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В Светлограде школьница обхитрила педофила и смогла убежать от него
21 июля 2023, 18:47

Фото:istockphoto/juriskraulis

В Ставропольском крае мужчина похитил ученицу третьего класса, но девочка смогла убежать.
РЕН ТВ пишет, что свою жертву 35-летний мужчина увидел на Ярмарочной улице в Светлограде. Он схватил девочку и вместе с ней пошёл к заброшенному зданию, чтобы надругаться над ребёнком. 
 
Девочка обхитрила похитителя и сбежала домой. Там третьеклассница сообщила обо всём родителям, которые обратились в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело и оперативно нашли подозреваемого. Он уже сознался в содеянном.
 
Мужчина уже привлекался к ответственности за мелкое взяточничество и изнасилование.

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#Светлоград
#педофил
#школьница
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Стрелков просит не отправлять его в СИЗО
Игорь Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО
21 июля 2023, 18:31

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Задержанный по статье «Экстремизм» публицист Игорь Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«У меня стенокардиявторой степени, постоянно принимаю препараты. Мне бы хотелось получить меру пресечения в качестве домашнего ареста», - прокомментировал ситуацию Стрелков.

Общественный деятель напомнил, что приговорён к пожизненному заключению Гаагским судом. Последние девять лет он проживает в Москве и никогда не скрывался от правоохранительных органов.

С аналогичной просьбой к суду обратился и адвокат Стрелкова Алиев, заявив, что скрываться задержанному негде, а уехать за границу у него просто нет возможности. 

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#Стрелков
#Алиев
#СИЗО
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В Краснодарском крае в аварии погибли двое взрослых и двое детей
21 июля 2023, 18:28

Фото:istockphoto/Sergey Pakulin

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на 101-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк.
Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. По предварительной версии, водитель автомобиля Volkswagen пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную обочину, затем наехал на дорожное ограждение. После этого столкнулся с грузовиком Howo, который первозил песок.
 
В Volkswagen от полученных травм скончались подростки 11 и 13 лет, а также двое взрослых. Ещё одного ребёнка 10 лет госпитализировали.
 
Правоохранители начали проверку произошедшего.

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#Краснодарский край
#ДТП
#авария
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Следствие объяснило, почему Стрелкова необходимо арестовать
Следствие просит арестовать Стрелкова до 18 сентября
21 июля 2023, 18:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Российского публициста Игоря Стрелкова просят арестовать до 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
Следствие утверждает, что Стрелков «обладает навыками конспирации и противодействия», именно поэтому он должен быть арестован. Отмечается, что ранее публицист работал в ФСБ.

Напомним, Игоря Стрелкова задержали 18 июля. Предварительно, причиной стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Стрелкову предъявлено объявление по уголовной статье «Экстремизм».

Ранее стало известно, что Стрелкова доставили в Мещанский суд города Москвы. Сообщается, что задержанный допускал провокационные высказывания в отношении российской власти и критиковал руководство страны.

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#Стрелков
#Следствие
#Экстремизм
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В Москве скелет человека заливал соседей снизу
21 июля 2023, 18:04

Фото:istockphoto/AndreyPopov

Жители московской многоэтажки обратились с жалобами на то, что их заливают соседи.
РЕН ТВ пишет, что жалоба от жителей многоэтажки по улице 3-я Новоостанкинская поступила 20 июля. По их словам, сосед сверху их заливает. Квартиру вскрыли и обнаружили там человеческое тело, которое уже превратилось в скелет.
 
Выяснилось, что это скелет женщины 1958 года рождения. По словам источника, дверь в квартиру была закрыта изнутри, и признаков насильственной смерти не обнаружили.
 
Правоохранители начали проверку.

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