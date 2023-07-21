В Омске боец спецназа «Гром» прострелил себе ногу

Фото: istockphoto/somboon kaeoboonsong
Спецназовец «Грома» прострелил себе ногу, попав в крепление мишени. Пуля отрикошетила прямо в мужчину.
Baza пишет, что ЧП случилось во время обычных учебных стрельбищ с автоматом Калашникова.
Боец тренировался вести огонь стоя, после чего перешёл в позицию «с колена» и вдруг почувствовал резкую боль. Оказалось, пуля вместо мишени угодила в её крепление и, отрикошетив в ногу, сломала бедренную кость.
Сотрудника «Грома» госпитализировали. Он будет восстанавливать простреленную ногу под наблюдением врачей.
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Боец тренировался вести огонь стоя, после чего перешёл в позицию «с колена» и вдруг почувствовал резкую боль. Оказалось, пуля вместо мишени угодила в её крепление и, отрикошетив в ногу, сломала бедренную кость.
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Мария Фирсова