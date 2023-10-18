В Омске «девятка» на полном ходу влетела в кофейню с посетителями внутри

Фото: iStock/Anton Novikov
В Омске российская легковушка влетела в кофейню, кадры инцидента публикует Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария произошла в центре города, неподалеку от остановки «Голубой огонёк».
Владелец вишнёвой «девятки» передвигался по выделенки, столкнулся с другим автомобилем и на полной скорости влетел в кафе.
При этом, на видео из кофейни видно, что посетитель, в метре от которого машина снесла окно, даже не привстал, а спокойно продолжил пить свой напиток.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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Владелец вишнёвой «девятки» передвигался по выделенки, столкнулся с другим автомобилем и на полной скорости влетел в кафе.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего.
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Евгения Парфентьева