В Омске диверсанты подожгли релейные шкафы на ж/д путях

Фото: Фотобанк Московской области
Неизвестные подожгли два релейных шкафа на железной дороге
На перегоне Московка — Сыропятское в Омской области неизвестные подожгли два релейных шкафа, сообщает Telegram канал SHOT.
Возгорание заметил машинист мимо проезжающего поезда. Он экстренно сообщил о пожаре в полицию, прибывшие на место специалисты быстро потушили пламя.
Релейные шкафы оказались вскрыты, на месте обнаружили две пустых бутылки из-под горючей смеси.
Диверсантов разыскивают.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самарской области две женщины скончались, отравившись сидром.
Возгорание заметил машинист мимо проезжающего поезда. Он экстренно сообщил о пожаре в полицию, прибывшие на место специалисты быстро потушили пламя.
Диверсантов разыскивают.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самарской области две женщины скончались, отравившись сидром.
Евгения Парфентьева