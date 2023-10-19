В Омске египтянин решил пошутить и нанял киллера для убийства жены

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Гражданин Египта якобы для розыгрыша нанял киллера для убийства своей русской жены в Омске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее пресс-служба УМВД по Омской области сообщала о задержании 41-летнего жителя Омска с гражданствами России и Египта. Он заказал убийство своей жены, с которой состоял в браке 10 лет. Следователи регионального СУСК РФ выяснили, что мужчина планировал развестись с супругой, но не хотел делить совместно нажитое имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами, а также не желал определять, с кем останется из пятилетняя дочь.
В прокуратуре отметили, что мужчина выплатил киллеру аванс в размере тысячи евро, а за совершённое преступление обещал 700 тысяч рублей. Также он готовился заказать еще одно убийство на сумму в 1,5 миллиона рублей.
Однако при допросе мужчина заявил, что свою вину не признаёт, поскольку не планировал убийство, а «хотел всех разыграть».
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В прокуратуре отметили, что мужчина выплатил киллеру аванс в размере тысячи евро, а за совершённое преступление обещал 700 тысяч рублей. Также он готовился заказать еще одно убийство на сумму в 1,5 миллиона рублей.
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Анастасия Чинкова