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В Омске египтянин решил пошутить и нанял киллера для убийства жены

В Омске египтянин якобы для розыгрыша нанял киллера для убийства своей жены
19 октября 2023, 16:04
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Гражданин Египта якобы для розыгрыша нанял киллера для убийства своей русской жены в Омске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее пресс-служба УМВД по Омской области сообщала о задержании 41-летнего жителя Омска с гражданствами России и Египта. Он заказал убийство своей жены, с которой состоял в браке 10 лет. Следователи регионального СУСК РФ выяснили, что мужчина планировал развестись с супругой, но не хотел делить совместно нажитое имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами, а также не желал определять, с кем останется из пятилетняя дочь.

В прокуратуре отметили, что мужчина выплатил киллеру аванс в размере тысячи евро, а за совершённое преступление обещал 700 тысяч рублей. Также он готовился заказать еще одно убийство на сумму в 1,5 миллиона рублей.


Однако при допросе мужчина заявил, что свою вину не признаёт, поскольку не планировал убийство, а «хотел всех разыграть».

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#убийство
#россияне
#прокуратура
#ск рф
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ФСБ задержала мужчину за попытку подрыва российской военной колонны
ФСБ в Запорожской области задержала мужчину, готовившего подрыв колонны ВС РФ
19 октября 2023, 16:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Запорожской области задержали мужчину, готовившего подрыв российской военной колонны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Гражданин Украины планировал диверсию в отношении вооружённых сил России. Сотрудники главного разведывательного управления МО Украины снабдили мужчину взрывным устройством, которое он должен быть привести в действие на маршруте прохода российской военной колонны. 

В отношении жителя Запорожской области было возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию. В результате проведённого у него дома обыска сотрудники ФСБ изъяли 19 миномётных снарядов разных калибров, взрывчатое вещество и детонаторы.

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#взрывчатка
#вс рф
#украина
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DM: Британец отомстил пожилой сестре, подсыпав ей в молоко слабительное
19 октября 2023, 16:40

Фото: iStock/SViktoria

Житель Великобритании подсыпал пожилой сестре слабительной из-за спора о наследстве и попал под суд, сообщает Daily Mail.
69-летний житель города Хейвуд Роберт Маккейб выяснил, что дом, который должен был быть поделен между ним, сестрой и братом после смерти их матери, достанется сыну его сестры.

Это обстоятельство вызвало раздражение Маккейба и он решил отомстить пожилой женщине. Пенсионер начал подсыпать слабительное в бутылки с молоком, которое пила его сестра. В результате, страдающая от панкреатита женщина попала в больницу из-за обострения и болей. Вернувшись домой она почувствовала странный запах, исходящий от бутылок. Тогда она решила просмотреть камеры видеонаблюдения, развешенные по дому. Правда была раскрыта. 

Маккейбу в суде предъявили обвинение в злонамеренном применении вредного вещества с целью причинить страдание, расстроить или вызвать раздражение. Он полностью признал вину и получил наказание в виде 80 часов общественных работ и 15 дней реабилитационных мероприятий.

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#суд
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На челябинца, устроившего поножовщину в «Красное&Белое», возбудили дело
19 октября 2023, 16:29

Фото: iStock/Shutter2U

На жителя Челябинска, который устроил поножовщину в магазине «Красное&Белое», возбудили уголовное дело, сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Напомним, потасовка произошла 18 октября около восьми часов вечера в магазине на улице Братьев Кашириных, 107в. Выяснилось, что с ножом в алкомаркет пришёл поссорившийся с подругой мужчина. Он заявился прямо к ней на работу, в «Красное&Белое». Помимо самой женщины, пострадала её коллега и случайный покупатель. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь.

Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

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#нож
#алкоголь
#магазин
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В Москве школьница пожаловалась на домогательства приемного отца-чеченца
19 октября 2023, 16:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве 14-летняя девочка обратилась за помощью к советнице по вопросам семьи и детства, сообщает Telegram-канал Baza.
В полицию о шокирующей истории заявила член общественного совета Лосиноостровского района. 

По словам школьницы, приёмные родители-чеченцы издеваются над ней и братьями на протяжении многих лет. Помимо неё в семье еще трое детей - двое братье (тоже приёмных) сестра.

Как рассказала подросток следователям, родители плохо кормят её, заставляют совершать намаз, хотя она православная, не покупают одежду, постоянно оскорбляют и даже бьют. Братья тоже страдают от плохого отношения, а вот родную дочь родители из Чечни всячески обхаживают.

Помимо этого, школьница заявила, что начиная с 2016 года к ней пристаёт отец. Когда мать уезжает, мужчина трогает её, прижимается и пытается раздеть.

До обращения в полицию член общественного совета пыталась поговорить с приёмной матерью, однако, та стала всё отрицать и обвинила девочку в воровстве.

В настоящий момент школьница находится на допросе.

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#полиция
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В Москве машину адвоката пластического хирурга Хайдарова облили кислотой
19 октября 2023, 15:40

Фото: iStock/djedzura

В Москве автомобиль адвоката пластического хирурга Тимура Хайдарова облили кислотой, сообщает Telegram-канал SHOT.
Автомобиль адвоката испортили в районе Братеево. Кислота разъела краску капот, крышу и багажник. 

Как рассказал сам юрист, он получает угрозы уже долгое время. Ранее неизвестные грозились облить кислотой его самого. После инцидента с машиной мужчине пришлось написать заявление в полицию. 

35-летний Хайдаров является одним из самых известных пластических хирургов в России. Среди его клиентов такие звезды как: певица Слава, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Яна Рудковская, Дава и многие другие.

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«Заставила есть из мусорки»: Воспитателя садика обвинили в издевательствах над ребенком
В Челябинске мать обвинила воспитателя в издевательствах над ее 6-летним сыном
19 октября 2023, 15:07

Фото: istock / BrianAJackson

В Челябинске мать обвинила воспитательницу детского сада в издевательстве над ее 6-летним ребенком. Челябинка заявила, что работница детсада заставила ее сына есть хлеб из мусорного ведра. Об этом сообщает 74.RU.
Она поделилась, что сын вечером рассказал, как воспитательница достала хлеб из мусорной корзины и заставила съесть его, из-за чего мальчика вырвало. После рассказа мать решила проверить записи камер видеонаблюдения в садике.

«На видеозаписи можно увидеть, как воспитатель в хозяйственных перчатках передает хлеб моему ребенку и садит его за стол. Хлеб может быть хоть откуда. Кроме того, четко видно, как воспитатель подталкивала моего ребенка», — объяснила мама мальчика.
Женщина также сказала, что попросила заведующую детсадом принять меры и поговорила с воспитательницей, но «положительной динамики и раскаяния» не услышала. После этого женщина решила обратиться в прокуратуру.

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Свердловский вор в законе Гасанов отметил освобождение из полиции в ресторане
19 октября 2023, 15:03

Фото: iStock/Vershinin

Свердловского криминального авторитета Марселя Гасанова задержали силовики, а затем сразу отпустили. Это событие он отправился отмечать в ресторан, сообщает URA.RU со ссылкой на источники, близкие к Гасанову.
Напомним, вчера правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали известного криминального авторитета Марселя Гасанова. Его автомобиль остановили у скандально известного ресторана «Каспий». В багажнике авто были обнаружены предметы, похожие на пистолеты Макарова. При этом, в пресс-службе свердловского МВД заявили, что Гасанова задержали в рамках стандартного мероприятия по борьбе с организованной преступностью.

«Выйдя из отдела полиции, Гасанов сразу поехал в ресторан. Там он вкусно поужинал, выпил виски — в общем, продемонстрировал, что жизнь удалась и все прекрасно», - рассказал собеседник издания. 

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#мвд
#ресторан
#екатеринбург
#вор
#задержание
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Замхудрука Театра Намина назвала подозреваемого Микояна неуравновешенным
19 октября 2023, 14:50

Фото: istockphoto.com/Rattankun Thongbun

Заместитель худрука Театра Намина Анна Исаева заявила, что подозреваемый в убийстве тёщи и сына музыканта и продюсера Стаса Намина Роман Микоян был психически неуравновешенным.
Она также подтвердила, что у него могли быть проблемы с алкоголем и наркотиками.

«Роман никогда не был его сыном, никогда не был усыновлённым, всегда был психически неуравновешенным», — прокомментировала в беседе с RT Исаева.

Кроме того, она усомнилась в озвученных ранее возмужных причинах преступления Романа, касающихся имущественных споров, поскольку, по её словам, у него не может быть никаких претензий к Стасу.

Ранее сообщалось, что приёмный сын Стаса Намина Роман Микоян протрезвел и сознался в совершении двойного убийства - своей бабушки и брата.

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#сын
#преступление
#происшествие
#убийство
#артист
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Известный российский диджей Павел Штаер утонул в Таиланде
19 октября 2023, 14:49

Фото: iStock/Nastco

Известный диджей из Екатеринбурга Павел Штаер утонул в Таиланде, он находился в сильном алкогольном опьянении. Об этом сообщает Tekegram-канал Shot.
Согласно сообщению, в ночь с 15 на 16 октября 37-летний мужчина упал в воду на острове Пханган. Он поплыл в другую сторону от берега. Его несколько раз пытались вытащить из воды, однако музыкант активно сопротивлялся. Его еще несколько раз видели плывущим возле лодки, или держащимся руками за сваи пирса. Однако потом он пропал окончательно.

Полиция нашла тело диджея спустя сутки. У него осталась жена, с которой он переехал из России в Таиланд.

Ранее также сообщалось, что в Совхозе им. Ленина Ленинского округа Подмосковья в фитнес центре утонула пятилетняя девочка. Проводится проверка.

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