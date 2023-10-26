В Омске инженер-химик производил амфетамин на рабочем месте

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Химика обвиняют в производстве амфетамина на рабочем месте и его сбыте.
«МК» пишет, что инженер-химик разрабатывал технические смазочные материалы. Он покупал реактивы и компоненты, которые требовались для производства психотропных веществ, а также изготовлял прекурсоры для производства запрещенных веществ на электроплите. Занимался он этим, когда коллег не было на рабочих местах.
У обвиняемого изъяли более 40 г амфетамина и несколько доз других наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в московскую квартиру полицейский подбросил наркотики и требовал взятку. 21 октября в квартиру на Липецкой позвонил оперуполномоченный Максим Г. Он предъявил удостоверение и сообщил, что ему нужно осмотреть жильё. По его словам, к нему поступила информация о хранении наркотиков.
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Мария Фирсова