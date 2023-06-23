В Омске мужчина заказал убийство жены, а киллер сдал его полиции

Фото: istockphoto.com / blinow61
В Омске киллер сдал полиции мужчину, который заказал ему убийство жены за 1 миллион рублей
Житель Омска заказал убийство своей жены за 1 миллион рублей потому что не хотел делить имущество при разводе, а киллер сдал его, предаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в Омске пятидесятилетний заместитель директора строительной компании разводился со своей сорокадевятилетней женой. Процесс затянулся, а мужчина не хотел делить имущество с супругой, поэтому он попросил своего сорокавосьмилетнего друга, прораба из своей компании, помочь за вознаграждение найти киллера. Тот нашёл исполнителя — ранее судимого за имущественные преступления знакомого.
Заказчик передал ему данные на жену, вознаграждение в размере 1 млн рублей и стал ждать. Однако киллер в последний момент передумал и обратился в правоохранительные органы. Заказчика и его сообщника задержали, в отношении них возбудили уголовноедело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что барнаульского маньяка задержали спустя 23 года после совершенных им преступлений, им оказался заместитель главы администрации Калманского района Виталий Машнин.
Уточняется, что в Омске пятидесятилетний заместитель директора строительной компании разводился со своей сорокадевятилетней женой. Процесс затянулся, а мужчина не хотел делить имущество с супругой, поэтому он попросил своего сорокавосьмилетнего друга, прораба из своей компании, помочь за вознаграждение найти киллера. Тот нашёл исполнителя — ранее судимого за имущественные преступления знакомого.
Ранее «Радио 1» сообщало, что барнаульского маньяка задержали спустя 23 года после совершенных им преступлений, им оказался заместитель главы администрации Калманского района Виталий Машнин.
Яна Таёжная