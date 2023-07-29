В Омске охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить

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Охранник стройки в Омске повздорил с двумя рабочими и их приятелем, после чего из-за желания мести он поджег бытовку, в которой они находились. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Отмечается, что охранник был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины вовремя заметили пожар и успели покинуть горящую подсобку.
Сообщается, что злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Мужчину намерены отправить под арест.
Напомним, в коммуне Лангвайд в окрестностях немецкого города Аугсбурга мужчина ворвался в два многоквартирных дома и расстрелял троих человек, еще двое получили ранения. Cреди погибших — две женщины в возрасте 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина. По имеющейся информации, немецкой полиции удалось задержать подозреваемого. Мотивы стрелка, убившего минимум троих человек, остаются неясными.
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Екатерина Коршунова