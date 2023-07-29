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В Омске охранник поджег бытовку с тремя людьми, чтобы им отомстить

29 июля 2023, 11:01

Фото: iStock/Kara Capaldo

Охранник стройки в Омске повздорил с двумя рабочими и их приятелем, после чего из-за желания мести он поджег бытовку, в которой они находились. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Отмечается, что охранник был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины вовремя заметили пожар и успели покинуть горящую подсобку.

Сообщается, что злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Мужчину намерены отправить под арест.


Напомним, в коммуне Лангвайд в окрестностях немецкого города Аугсбурга мужчина ворвался в два многоквартирных дома и расстрелял троих человек, еще двое получили ранения. Cреди погибших — две женщины в возрасте 49 и 72 лет, а также 52-летний мужчина. По имеющейся информации, немецкой полиции удалось задержать подозреваемого. Мотивы стрелка, убившего минимум троих человек, остаются неясными.

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Медики экстренно госпитализировали Гарика Сукачёва
29 июля 2023, 11:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

Концерт артиста в Карелии пройдёт без Сукачёва.
Медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Его концерт, запланированный на сегодня, пройдёт без участия самого 63-летнего рокера, пишет Mash.

 Тем, кто купил билеты на его концерт, деньги обещают вернуть.

Ранее сообщалось, что операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно. Об этом сообщает радиостанция Kan. В настоящее время состояние политика оценивается как хорошее, но точная дата выписки из больницы пока неизвестна.
 
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#больница
#концерт
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В Дагестане в ДТП погиб сотрудник полиции
29 июля 2023, 11:35

Фото: iStock/z1b

В Махачкале сотрудник полиции погиб, перевернувшись на автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
Отмечается, что в субботу, 29 июля, на федеральной автодороге «Кавказ» 22-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

На месте происшествия сотрудник полиции погиб.

Напомним, ранее легковой автомобиль столкнулся с локомотивом электрички на железнодорожном переезде в Ставропольском крае, погибли два человека. Причиной смертельного ДТП стала невнимательность водителя легкового авто. В ведомстве пояснили, что водитель автомобиля Лада проехал на запрещающий сигнал светофора, допустив столкновение с локомотивом. Погиб водитель легковушки и его мать.

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В Красногорске 37 человек отравились на предприятии «Союзснаб»
29 июля 2023, 11:04

Фото: iStock/sudok1

В Подмосковье на территории предприятия «Союзснаб» в Красногорске, предположительно, случилось массовое отравление.
37 человек ощутили недомогание после приёма пищи, пишет Telegram-канале 112. Большинство отравившихся госпитализированы.
 
Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. В данный момент официальная информация о происшествии на подмосковном предприятии не сообщается. Неизвестно, что стало причиной отравления 37 человек.

Ранее в Тамбове едой из суши-бара «Суши Даром» отравились 17 человек, среди которых также оказалось четыре ребенка. Дети сейчас госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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#отравление
#подмосковье
#красногорск
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В Сочи мальчика смыло в море во время шторма
29 июля 2023, 10:53

Фото:istockphoto/andrej67

На одном из пляжей федеральной территории «Сириус» в Сочи мальчика сбила с ног волна и унесла в море.
Telegram-канал «ЧП Сочи» сообщает, что мальчик отдыхал на пляже ФТ «Сириус» во время шторма. Большая волна нахлынула на берег, сбила ребёнка с ног и начала уносить в море. Мальчик зацепился за буй и ждал помощи.

К нему бросились отдыхающие и спасатели. Благодаря слаженной работе мальчика достали из воды. На берегу уже ждали врачи, которые осмотрели ребёнка.

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#море
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В Санкт-Петербурге в пожаре погибла женщина
29 июля 2023, 10:40

Фото: Фотобанк Московской области

Пожар случился в квартире многоэтажного дома на Яхтенной улице Приморского района Санкт-Петербурга.
В ночь на 29 июля в пожаре погибла 39-летняя женщина.
 
Возгорание случилось в трёхкомнатной квартире. В комнате площадью 15 кв. м загорелась обстановка. Возгорание заняло 2 кв. м. В 01:35 пожар удалось ликвидировать.
 
На месте происшествия работают следователи, чтобы выяснить причины и обстоятельства смерти женщины.

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#санкт-петербург
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#пожарные
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Губернатор Голубев рассказал о состоянии пострадавших во время взрыва в Таганроге
29 июля 2023, 10:39

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что один из пострадавших при взрыве в Таганроге выписан из больницы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Сообщается, что десять человек госпитализировано. В состоянии средней тяжести находятся девять пациентов, один пострадавший в тяжелом состоянии, находится в послеоперационной палате.

Напомним, ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения.

Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В Рязанской области волонтёр убил бейсбольной битой школьника во время игры в лапту
29 июля 2023, 09:47

Фото:istockphoto/SergeiGorin

Школьник из Москвы приехал на каникулы в стрелковый центр спецподготовки.
Shot пишет, что 14-летний погибший учился в кадетской школе-интернате в Москве и занимался хоккеем. На лето родители отправили мальчика в профильный детский лагерь в Рязани, где детей обещали научить стрельбе из пневматики.
 
Трагедия случилась 12 июля во время выезда к озеру Святое. Там дети стали играть в лапту вместе с волонтёром по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова» — третьекурсником Рязанского колледжа электроники.
 
Волонтёр случайно ударил семиклассника бейсбольной битой по голове. С ушибом головного мозга школьника доставили в реанимацию. 3 недели подросток находился в коме, накануне скончался.
 
Правоохранители начали проверку.

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#рязанская область
#волонтёр
#школьник
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В Красноярском крае в пожаре погибли три человека
29 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/Matt277

В Дзержинском районе в жилом доме вспыхнул пожар, погибли три человека.
Об этом пишет пресс-служба главного управления МЧС России по Красноярскому краю.
 
Пожар удалось ликвидировать в 01:55 на площади 50 кв. м. Спасатели обнаружили троих погибших (два взрослых и один ребёнок).

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. С огнём боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

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#пожарные
#чп
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В Красногорске отравились 22 человека, 16 из них госпитализированы
29 июля 2023, 08:05

Фото: iStock/Doucefleur

22 жителя Красногорска обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, 16 из них госпитализировали.
РЕН ТВ пишет, что состояние госпитализированных оценивается как среднее. 8 человек отпустили на амбулаторное лечение.
 
Причины массового отравления устанавливают. Сообщается, что у пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция.

Ранее в Тамбове едой из суши-бара «Суши Даром» отравились 17 человек, среди которых также оказалось четыре ребенка. Дети сейчас госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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#красногорск
#отравление
#инфекция
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